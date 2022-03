Harán un conversatorio mañana en Rawson. Organizado por la Agrupación Hijos y Lealtad Justicialista de Rawson, se llevará a cabo este viernes un conversatorio a partir de las 18.30 horas, en la plaza de Villa Krause.



El objetivo es contar con la participación de aquellos que vivieron en primera persona el golpe militar de 1976 que derrocó al gobierno constitucional, la posterior dictadura y el terrorismo de estado que se instauró en el país para que puedan brindar su interpretación, del contexto político, social e institucional de Argentina en el que se desencadenaron aquellos acontecimientos, la mayoría con trágicas consecuencias, que marcaron definitivamente la vida de generaciones y la historia del país.

El diputado nacional José Luis Gioja, quien entre otros, participará del encuentro, manifestó al respecto que, a 46 años del golpe, “la mayoría no conoce bien como fue”, rescatando por ello como un “gran acierto, declarar esta fecha como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Gioja indicó que es indispensable “mantener el tema vivo y reivindicar siempre la democracia, pudiendo condenar y decir nunca más a los golpes de estado, al autoritarismo, al terrorismo de estado y todo esto que es tan negativo para la humanidad y perjudicial para la democracia”.

El ex mandatario añadió que “cualquier gobierno civil y democrático siempre es mejor que un gobierno militar y autoritario”, al tiempo que reiteró que “la libertad es el don más importante que tiene el ser humano, libertad que termina donde comienza la libertad del otro”.

A casi medio siglo de la última dictadura, reflexionó también que “la experiencia nos indica que hemos aprendido mucho, obviamente que nos falta porque todavía hay sectores autoritarios que condenan la política y no la politiquería porque lo que hay que condenar es la politiquería, lo cual hace de alguna manera, reivindicar los autoritarismos”.

“Tenemos que perfeccionar todos los días la democracia, la participación, la soberanía política es eso, instando a jóvenes y a todos a participar de esta actividad, dejando los mesianismos y tomarse atribuciones que no corresponden”, expresó.

José Luis Gioja

“Tenemos que perfeccionar todos los días la democracia, la participación y la soberanía política”

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!