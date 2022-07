Harán pruebas piloto para definir la figura del Portero Inspector

Serán solamente 10 en establecimientos ubicados en Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson. Si la estrategia da resultado el año próximo se implementará en toda la provincia con una recategorización del personal.

Escribe: Omar Andrada

Después del receso invernal, precisamente el 1 de agosto, la figura del Inspector del Personal de Servicios Generales, tal la denominación que se le ha dado, tomará forma en las escuelas estatales de la provincia.

No será en todas ya que se trata de una prueba piloto con un número muy acotado de personal en los departamentos más céntricos. Serán 10 porteros distribuidos en establecimientos escolares donde funcionan tres o cuatro escuelas.

El banco de pruebas será en Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson. La razón es la cercanía para evitar que los afectados tengan un gasto extra, por ejemplo de traslado.

Si la operación tiene éxito, a partir del año que viene se implementará en todos los departamentos.

Lo que se pretende es que el portero inspector sea el que se haga cargo de todo lo relacionado a la función del resto de los porteros, esto es: llevar el control de permisos, vacaciones, sanciones etc, porque es el que verdaderamente conoce del rol. Es decir que será el nexo entre el personal, la dirección de la escuela y Logística, el área del que dependen dentro de la estructura del ministerio de Educación. Hasta ahora ese manejo lo ejercía la dirección escolar.

La decena de porteros inspectores que pasarán a desempeñar esa función a partir de agosto, percibirán un monto adicional de 20.000 pesos por mes.

Pero como el objetivo es que si la estrategia funciona, a partir del año que viene extenderla a todas las escuelas estatales de la provincia, el personal será recategorizado llevándolo del escalafón 12 al 18 con el consecuente incremento económico.

Esto es algo por lo que se viene bregando hace 4 años porque sucede que muchos de los porteros se jubilaron con la categoría de ingreso, según aseguró a Zonda Diario, Enrique Funes, secretario Gremial de UPCN, sindicato que los representa.

Actualmente hay 200 porteros que hicieron la capacitación y están en condiciones de desempeñar el nuevo rol, y el próximo año, cuando este en vigencia plena, serán más de 300.

“La ministra se ha comprometido con la situación y estamos convencidos que esto va a funcionar”, se esperanzó Enrique Funes, quién además aseguró que en la gestión anterior de Felipe de los Ríos no encontraron el eco necesario para implementarlo”.

Enrique Funes, secretario Gremial UPCN.

“Los porteros inspectores serán designados por ley y los cargos serán creados por lo tanto no será necesario el actual sistema de puntuación”.

ASAMBLEA

El próximo miércoles a las 10, UPCN le dará continuidad a una asamblea informativa para los porteros que inició la semana pasada. Tratarán temas como falta de entrega de materiales de limpieza, de protección, lugares donde sobra y otros donde falta personal. Otra queja es la existencia de personas contratadas como caseros, algo que está prohibido por ley, de acuerdo a lo expresado por Funes quien además aseguró que solicitaron una audiencia con la ministra Cecilia Trincado para tratar todos éstos temas.