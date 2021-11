Hamilton arrasó en el GP de Qatar

El británico de Mercedes ganó en Losail y logró su séptimo triunfo en el año. Quedó a ocho puntos del neerlandés de Red Bull. El podio lo completó Fernando Alonso (Alpine), en una gran labor.

Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, venció en el Gran Premio de Qatar en la carrera que se disputó en el Autódromo de Losail. Ahora quedó a ocho puntos de su máximo rival por el título, Max Verstappen (Red Bull). El podio fue completado por Fernando Alonso (Alpine) que tuvo una brillante tarea. Quedan solo dos fechas para terminar el campeonato.

Antes de la carrera se informó la sanción a Verstappen por no respetar la dos banderas amarillas para que los pilotos bajen su velocidad cuando se detuvo el Alpha Tauri de Pierre Gasly, pero el neerlandés no cumplió con ello. Max y Red Bull esgrimieron ante los comisarios que los paneles de luces de advertencia amarillas que se utilizan normalmente no estaban parpadeando en ese punto de la pista en el momento del incidente de Gasly. El piloto no recibió ninguna comunicación y por eso no vio la señal en su volante. A pesar de ello, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó al líder del campeonato.

Valtteri Bottas (Mercedes) también fue penalizado, pero con dos lugares ya que finlandés omitió una sola bandera amarilla. Con estas novedades Verstappen parte séptimo y Bottas lo hace sexto. La polémica de las sanciones no fue la decisión de los comisarios deportivos si no por qué se demoraron casi 24 horas para definir el tema.

Ya en carrera Hamilton hizo una prolija largada y se puso adelante. Mientras que Verstappen se colocó cuarto antes de cumplir la primera vuelta. Luego superó a Gasly y a Fernando Alonso (Alpine) y se puso tercero por lo que en el quinto giro el puntero del campeonato ya era segundo.

Sin luchar por la punta en los primeros 15 giros, Lando Norris (McLaren) y Sergio Checo Pérez (Red Bull) avanzaron en el pelotón y se robaron las cámaras para ubicarse cuarto y quinto, respectivamente. Mientras que Bottas, perdió tres lugares, y apenas pudo ser noveno a esa altura de la carrera.

En el giro 18 Verstappen hizo su primera detención y puso gomas duras. En la vuelta siguiente hizo lo propio Hamilton y debido a los ocho segundos que le sacó a Verstappen en la pista, cuando salió de los boxes pudo conservar la primera posición.

En la mitad de carrera la diferencia entre Hamilton y Verstappen fue de 7,6 segundos y el inglés controló las acciones. En una competencia sin lucha por la punta, Checo Pérez y Alonso brindaron una entretenida pelea por la cuarta posición. El español quiso superar el mexicano, pero no lo logró.

En la ronda 34 a Bottas se le rompió la goma delantera izquierda ya que Mercedes apostó a una sola parada y la estrategia no le salió bien. El finlandés ingresó a cambiar neumáticos y fue una larga parada ya que tuvo que cambiar también la trompa, cuyo alerón izquierdo se dañó. Valtteri partió con el compuesto medio del caucho y lo reemplazó por el duro.

El ritmo de Hamilton fue contundente y Red Bull entendió que Verstappen no iba a poder alcanzarlo y lo llamaron para hacer su segunda parada que cumplió en la ronda 42 y le pusieron gomas medias. En la vuelta siguiente Lewis hizo su segunda detención y también le pusieron el mismo compuesto de gomas.

En el final de la carrera los pilotos de Williams, George Russell y Nicholas Latifi sufrieron las pinchaduras de las gomas delanteras de lado izquierdo. Mientras que el inglés pudo cambiar sus neumáticos, el canadiense abandonó. Los restos de su auto y por la leca que arrojó en la pista luego de irse de algunos despiste, la carrera tuvo una neutralización con el Auto de Seguridad Virtual.

Lo último que faltó definir fue el récord de vuelta que arroja un punto adicional por lo que Hamilton y Verstappen brindaron la lucha por ello y fue el neerlandés quien se quedó con esa unidad extra.

Pero el triunfo fue para Hamilton que alcanzó su séptima victoria en la temporada y achicó la diferencia con Verstappen a ocho puntos. En tanto que Alonso completó el podio luego de hacer una gran tarea luego de hacer solo una parada.

La próxima fecha será el 5 de diciembre con el Gran Premio de Arabia Saudita en el flamante circuito callejero de Yeda y una semana más tarde el cierre será en Abu Dhabi, en el trazado de Yas Marina.

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES (TOP 5)

1 Max Verstappen (Red Bull) 351, 5 puntos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 343,5 puntos

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 203 puntos

4 Sergio Pérez (Red Bull) 190 puntos

5 Lando Norris (McLaren) 153 puntos

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES (TOP 5)

1- Mercedes 546,5 Puntos

2- Red Bull 541,5 Puntos

3- Ferrari 297,5 Puntos

4- McLaren 258 Puntos

5- Alpine 137 Puntos

