Hallazgo récord ubica a Hualilán a gran escala

La empresa Challenger Exploration anunció “el mejor pozo de los 100.000 metros de exploración” con casi 10 gramos de oro por tonelada. “La ampliación del yacimiento es una realidad”, dijo Sergio Rotondo.

La empresa Challenger Exploration Ltd. acaba de anunciar oficialmente “el mejor pozo de nuestra campaña, de los 100.000 metros de exploración” en el proyecto minero Hualilán y hemos quedado sorprendidos”, indicó el director ejecutivo de la compañía, Sergio Rotondo.

“Si bien estábamos esperando un buen resultado la ampliación del yacimiento ya es una realidad”, agregó al señalar que “la aproximación que tuvo Challenger fue una inversión muy fuerte, lo que permitió explorar lugares que nunca antes habían sido explorados”.

Para Rotondo, la sorpresa fue que “este pozo se encuentra en la mina histórica, en un lugar que sí había sido explorado en varias oportunidades, el cual es conocido” relatando sobre los sondajes que “lo que hicimos, fue ir en profundidad y desafiar la aproximación geológica que se había tenido”.

El mejor pozo hasta la fecha intercepta más de 600 de gramos metros que incluyen 63,3 metros con 8,5 g/t de oro, 7,6 g/t de plata, 2,8% de zinc, indicó la compañía en un comunicado.

Rotondo para una mejor interpretación de los datos técnicos, indicó que “nos encontramos con un muy buen resultado que fueron casi 63 metros a casi 10 gramos (de oro) por tonelada” y explicó que se trata de “la ley que nosotros teníamos, pero la sorpresa fue en 60 metros”.

“Con esa potencia, lo que hace es que la dimensión que está tomando nuestro proyecto es muchísimo más grande de lo que creía”, enfatizó ya que significa 10 veces más mineral que cualquier pozo promedio.

El empresario indicó que, a nivel mundial, con los valores actuales del mercado de metales, “un gramo por tonelada, con el volumen correcto, es un yacimiento económicamente viable”, remarcó en comparación con las diez veces más de oro interceptado en esta perforación.

Hualilán es hoy un proyecto que además de escala, tiene alta ley. “Cuando llegamos a la provincia en 2017, empezamos en 2018 creíamos que teníamos solamente un proyecto de alta ley pero ahora también es un proyecto a escala, donde Challenger está demostrando con exploración y con inversión que Hualilán no es tan chico como se pensaba”.

Por su parte, el director gerente de Challenger Exploration Ltd., Kris Knauer, informó que la zona donde se encuentra esta perforación, “Sentazón, en el extremo sur de nuestras perforaciones en Hualilan, ahora se ha convertido en la zona más significativa de mineralización de alta ley en el proyecto. La mineralización se extiende a lo largo de 400 metros de profundidad”, agregó.

Por su parte, Rotondo comentó además que “hoy somos la empresa que más perfora en Argentina, no solo en San Juan y el 100 por ciento de nuestras compañías perforistas son de San Juan, con casi 10 máquinas en actividad, lo que es muchísimo. Tenemos una exploración enorme por llevar adelante, para desarrollar a una viabilidad económica este proyecto”.

240

Personas trabajan en el proyecto Hualilan. 60 empleados directos y 180 indirectos. El 40% son técnicos locales.

30

Proveedores brindan actualmente servicios e insumos. El 100% de las perforistas son empresas locales.

LA NUEVA TIERRA DE ORO

Hualilán, es uno de los yacimientos más antiguos de San Juan y Argentina con una rica historia, desde la época de los Incas y que guarda registros de explotación durante los años de Domingo Faustino Sarmiento.

Conociendo los riesgos que representa esta actividad, Sergio Rotondo fundó en 2017 y preside desde entonces Golden Mining SA, empresa a través de la cual, logró revivir este yacimiento, con precisa información geológica y una buena gestión empresarial, que le permitieron sumar un importante socio estratégico a nivel mundial como Challenger Exploration que cotiza en la bolsa de Australia y tiene por objetivo final llegar a la factibilidad y puesta en producción del Proyecto Hualilán. “Estamos seguros que vamos generar cambios profundos en la forma de trabajar en la industria minera, lo que nos permitirá posicionarnos como referente, para ser replicado en otros sectores y geografías.” Finalizó Rotondo.

Sergio Rotondo

“La dimensión que está tomando nuestro proyecto es muchísimo más grande de lo que creía”.