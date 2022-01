Hackeron la cuenta de una Embajadora del Sol y ofrecen fotos hot. Se trata de la cuenta de Instagram de la embajadora de Albardón, Valentina González. La usan para extorsionar y ofrecer fotos y videos pornográficos.



Valentina ya realizó la denuncia para que se investigue lo sucedido y advirtió a la gente para que no la estafe.

“Ayúdenme a denunciar mi cuenta de Instagram. Me la hackearon y la están usando para estafar gente con supuestas fotos. Yo jamás subiría ese tipo de contenidos a mis redes sociales”, aseguró la joven en Facebook.

“Ayúdenme Reportando a valeng0nzalez35 para que cierren la cuenta lo más rápido posible”, añadió.

“Esto comenzó luego de ingresar a un link que me enviaron, al parecer ahí fue donde ingresaron a mi cuenta y robaron mis datos, primero comenzaron subiendo una imagen donde supuesta mente ofrezco fotos y vídeos pornográficos por dinero, lo cual luego de aceptar lo que piden no envían nada, me piden dinero para dejarme liberada la cuenta y poder recuperarla”, contó la embajadora.

