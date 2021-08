Manifestó con alivio Leo Corti, que volvió a atajar después de 637 días. El Colo analizó el triunfo sobre Dálmine que cortó una larga sequía de triunfos en Concepción, “regalamos muchos puntos en casa, donde históricamente fuimos fuertes”, añadió.

Su último partido en el arco de San Martín fue el 24 de noviembre de 2019 ante Guillermo Brown en Madryn (0-0). El domingo, después de 637 días, Leonardo Corti volvió al arco en reemplazo de Juan Pablo Cozzani (ausente por una molestia) y respondió cuando lo llamaron. El “Colo” fue clave para sostener el triunfo 1-0 sobre Villa Dálmine que cortó una sequía de 126 días (6 partidos) sin victorias en el Hilario Sánchez.

Con dos triunfos al hilo, el equipo del Villalba pasó el 15to. al 9no. lugar, quedando a un punto de los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional.

Corti, el jugador más antiguo del plantel (llegó al club en el 2009), analizó la trabajosa victoria 1-0 sobre Villa Dálmine.

“Hacía falta ganar, se nos estaba escapando el torneo de local, alrededor de 8. Puntos que hoy nos estarían haciendo mucha falta. Regalamos muchos puntos en casa, donde históricamente fuimos fuertes. Lo veníamos hablando y lo volvimos hablar ayer (por el domingo) en el vestuario y si bien no fue el mejor partido que jugamos, por suerte lo sacamos adelante”, arrancó diciendo el arquero de San Martín.

Al Verdinegro se le escaparon muchos puntos sobre la hora, “tenemos que definir los partidos antes para no sufrir. Nosotros en cuanto a juego, siempre estuvimos bien, pasa que se nos cerró el arco y nos convirtieron demasiado ,cosa que no nos pasaba. Queda poco y hay que aprovechar las chances”, agregó.

Comió banco casi dos años y se la bancó. Cada vez que lo necesitaron, respondió. El domingo volvió a sentir ese cosquilleo, “nervios. Disfrute mucho la semana sabiendo que iba a atajar y bueno antes del partido, estaba nervioso, como siempre. Trato de disfrutarlo porque sé que no queda mucho. Tuve dos mano a mano y respondí. Cozzani tiene unas molestias. Día a día me entreno y disfruto, así hago que las cosas fluyan”, contó que la última vez que atajó fue el 24 de noviembre del 2019 en Madryn, “reemplacé a Luis (Ardente) a los 25 minutos del primer tiempo. Ahora volví y me sentí bien”, cerró Corti, que regresó al arco para cortar la racha negativa de San Martín.