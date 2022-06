Hace 4 años mataron a un financista y los asesinos aún gozan de impunidad

Se trata de Florencio Chávez, quien apareció asesinado en el interior de su automóvil en Santa Lucía. Lo ultimaron de un balazo en la cabeza y le robaron una gran suma de dinero. La causa nunca tuvo detenidos ni sospechosos, y la familia de la víctima siempre esperó respuestas de la Justicia y de la Policía.

Escribe: Graciela Herrera

Desde aquel 23 de junio de 2018, a la fecha, en San Juan, se sucedieron varios homicidios y todos fueron esclarecidos. Sin embargo, el asesinato de Florencio Chávez, no tuvo hasta ahora la misma suerte.

En muchos de los casos, los familiares salieron a la calle y se manifestaron pidiendo Justicia.

Por la muerte violenta del financista, su familia optó por aparecer en algunos medios haciendo conocer la falta de respuesta de quienes debían detener al o los asesinos.

Florencio Chávez tenía 42 años y un modo muy particular de ejercer su actividad y de mantener en reserva su vida personal.

Se dedicaba a la compra y venta de dólares y su “cueva” era su propio auto, un VW Bora, de color blanco, el mismo en el que apareció muerto por un disparo en su cabeza, en calle Roque Sáenz Pena y Landa, en Santa Lucía.

Hasta hoy, que se cumplen 4 años del aquel crimen, el caso sigue impune.

Jamás la causa tuvo alguna persona detenida, menos sospechosas. El celular de la víctima, un Iphone, nunca fue hallado, un hecho casi incomprensible debido a la alta tecnología con la que cuentan esos aparatos.

El o los asesinos, no sólo lo ultimaron en el asiento del conductor, dándole un disparo detrás de la oreja, sino que también le robaron el teléfono, la máquina de contar dinero que siempre llevaba con él, un maletín con más de cuatro millones de pesos. Y también le sustrajeron una carpeta con documentación importante.

Los pesquisas sólo habrían encontrado la máquina de contar billetes porque una mujer, según dijeron fuentes confiables, la habría hallado en un descampado.

La causa por este homicidio agravado recayó en el Tercer Juzgado de Instrucción y según trascendió desde hace un tiempo no se habría ordenado ninguna medida judicial para continuar con la investigación.

La muerte de Florencio Chavez, pareciera ser el crimen perfecto. De ser así, sería un hecho muy grave para la sociedad sanjuanina.

En su momento, el fiscal Carlos Rodríguez explicó que, la víctima era muy reservada con su vida privada. Casi siempre estacionaba en lugares donde no hubiera cámaras para no ser registrado. “Eso nos jugó una mala pasada”, dijo el fiscal a la prensa, tras conocerse el crimen.

Se supo que sus clientes eran personas reconocidas de la provincia y además manejaba grandes sumas de dinero.

Las últimas horas de chavez

El viernes 22 de junio, él salió de su casa y le dijo a su pareja que volvería pronto, algo que no sucedió.

Debido a su forma de ser, nadie le preguntó hacia donde iba. Pasaron las horas, y el hombre no aparecía.

Al día siguiente, la Policía dio con una persona asesinada en el interior de su auto en Santa Lucía. Ahí, se supo que se trataba del financista Florencio Chávez.

Sobre las hipótesis, los investigadores policiales barajaron varias. Incluso se intentó inclinar la pesquisa hacia problemas sentimentales, los que pronto fueron dilucidados por la misma mujer que se vio involucrada.

La otra teoría y quizá la más fuerte, está vinculada a la tarea que desplegaba Chávez.

Lo cierto es que pasaron 4 años, y él o los asesinos nunca fueron identificados y mucho menos detenidos. El crimen de Chávez, aún sigue impune en la provincia de San Juan.

“No hay culpables. Tampoco sospechosos. No hay nada en la investigación por la muerte de mi hermano. Tengo la fe y no pierdo la esperanza de que alguien de la zona donde mataron a mi hermano, diga algo que ayude a llegar a la verdad. Es una zona transitada, alguna persona debe recordar algo, que nos ayude”, expresó Melisa Chávez.

“LA JUSTICIA Y LA POLICÍA SE BURLARON DE NUESTRA FAMILIA”

Melisa Chávez es la hermana del financista asesinado. Al cumplirse un año más del crimen, dialogó en exclusiva con Zonda diario.

“A 4 años de la muerte de mi hermano, no tenemos nada. No hubo ningún avance. No estamos resignados pero hemos dejado todo en manos de Dios”, dijo Melisa.

“Tenemos mucha bronca, mucha impotencia y mucho dolor porque nadie hace nada. Volver a recordar nos duele y mucho. En este tiempo tratamos de seguir con nuestras vida pero necesitamos respuesta de la Justicia. No puede quedar impune una muerte”, expresó.

Melisa Chávez y Alejandra Valdez, la exesposa de Florencio, son las personas que desde lo ocurrido, siguieron de cerca la causa.

“Mi cuñada pudo entrevistarse algunas veces con el juez Adárvez, pero nunca tuvo una respuesta concreta. En mi caso, nunca pude llegar al fiscal”, sostuvo la joven.

Todo esto es una burla, tanto la Justicia como la Policía se burlaron de nuestra familia, de mi hermano y de mis sobrinos. No nos dieron nunca una respuesta. No puede ser que nunca haya habido una persona sospechada o detenida. Insisto, como lo dije desde el principio, para nosotros y por la actividad que mi hermano tenía, sospecho que detrás del crimen, hay alguna persona de mucho poder que evita que se llegue a la verdad. De otro modo ya se hubiera esclarecido. Pero a pesar de eso, nosotros queremos respuesta. Queremos Justicia. No queremos que quede impune la muerte de mi hermano. No podemos entender por ejemplo, cómo es que la Policía no haya llegado a establecer las últimas comunicaciones telefónicas que tuvo mi hermano si el tenía un celular de alta tecnología. Eso es una burla ”, concluyó Melisa Chávez.