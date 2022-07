Habrá World Skate Games en San Juan

El Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación a través de un comunicado oficial que se realizarán los juegos en el mes de octubre y noviembre en San Juan y confirmando como sede de nuestra provincia para el hockey sobre patines.

El lunes se generaron muchos rumores a partir de una carta que emitió el secretario de los World Skate, Roberto Marotta, quien puso en peligro la realización de los World Roller Game en la Argentina en las tres sedes, de la cuales una es la de San Juan.

En esa mencionada nota se pedía que no se pidan reservas hoteleras y pasajes en avión para la Argentina debido a la situación económica que se vive en el país.

Eso generó mucho revuelo ya que en la San Juan hace tres años que se viene trabajando para este evento y está el 90% todo listo.

“El problema no es San Juan, sino las otras sedes de Buenos Aires y Vicente López, ellas necesitan importar elementos temporarios para que se pueda completar al 100% las necesidades de la sedes. Debido a las trabas económicas es difícil hacerlo en este momento” comenzó contando el Secretario de Deportes de la provincia Jorge Chica.

Felizmente antes del mediodía, desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se comunicaron con el secretario y fue el propio funcionario local se encargó de dar la buena noticia.

“Recién me llama Matías Lammens y me avisa que el Ministerio se pondrá al frente de toda esta problemática para buscar la solución. Los derechos de la competencias ya fueron pagados en tiempo y forma por el Ministerio de Turismo y Deportes, que era el compromiso que habíamos asumido para patrocinar este evento internacional que tiene un alto impacto deportivo y de generación de movimiento turístico” comentó el secretario.

Al mismo tiempo agregó que “ El Ministerio se puso a disposición de la Confederación Argentina de Patín, que es el organizador de los Juegos, para poder llegar en tiempo y forma con la organización de las competencias que estarán a cargo de cada una de las jurisdicciones. En este sentido, y ante la posibilidad de que la organización requiera hacer importaciones temporarias de material para el evento, desde el Ministerio se está colaborando con los organismos correspondientes”, concluyó el funcionario.