Sin definición en la eliminación de las PASO en SJ

Finalmente el tribunal de la Sala IV de la Cámara Civil, integrada por Juan Jesús Romero, María Josefina Nacif y María Eugenia Varas, decidieron, al no llegar a un acuerdo, que se tomarán los 15 días de plazo procesal, para dar a conocer los fundamentos y las resolución a cada uno de los interesados sobre la decisión que se tomará al respecto.

Y, como no hubo acuerdo y entendiendo que la causa es compleja, el tribunal se tomará dicho tiempo para recién tomar una decisión. Aunque, no descartaron la posibilidad que no se ocupen todo ese plazo y la resolución o definición podría ser mucho antes de lo esperado.

Recordemos que cada una de los representantes, tanto los que apoyan al giojismo, como las que están a favor de la no a la realización de las PASO, luego de la apelación que hizo Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, contra la resolución del Contencioso Administrativo que dispuso la inconstitucionalidad de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), tendrá que esperar unos días para conocer la resolución