Habrá abordajes en todo SJ para que usuarios conserven la tarifa social

Lo realizarán en forma conjunta el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el ministerio de Desarrollo Humano en coordinación con los municipios. Instan a inscribirse para que nadie que lo necesite pierda el beneficio.

Escribe: Omar Andrada

Con el objetivo de que ningún usuario que necesite el subsidio de la tarifa social en la electricidad se quede sin él, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el ministerio de Desarrollo Humano realizarán un programa de abordaje en toda la provincia para facilitar la identificación e inscripción de aquellos que reuniendo los requisitos aún no llenaron el formulario del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

“Hay una preocupación de la máxima autoridad provincial, el gobernador Sergio Uñac, para que si hay alguien que necesita el subsidio que no lo pierda”, aseguró el Dr. Ingeniero Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE.

El funcionario explicó a Zonda TV que trabajan en forma conjunta con el ministerio, que a su vez, coordina la actividad con los municipios para identificar a aquellos usuarios que necesitan el subsidio para que se inscriban.

Recordó que la segmentación de las tarifas es una medida implementada a nivel nacional a través de una disposición de la secretaría de Energía de la Nación que se habilitó a mediados de julio.

Sin embargo, aseguró que “hay un conjunto de usuarios que no se han inscripto creyendo que no les corresponde, por desconocimiento o porque no cuentan con conectividad o computadora”.

Afirmó que para inscribirse pueden hacerlo por internet en la página de la secretaría de Energía de la Nación desde la aplicación Mi Argentina (https://www.argentina.gob.ar/miargentina). En tanto que, los que no tienen internet pueden dirigirse a la distribuidora: Energía San Juan o DECSA, según sea el caso al que corresponde el usuario, o al EPRE y también a los lugares donde estarán instalados los programas de abordaje territorial donde personal de los municipios va a facilitar la inscripción con el objetivo de que urgente se inscriban.

Ferrero reveló que en la provincia “hoy hay un registro de 236.191 suministros (medidores de consumo de eléctrico). De esos se han inscripto casi 7.000 con mayores ingresos, 120.000 en el nivel 2 (o sea que perciben menos de $111 de ingresos familiares mensuales) y 35.700 en el nivel medio.

El resto son las que no se inscribieron y estamos buscando. Todos ellos van a recibir con la factura de electricidad una nota en la que se les informa que no están inscriptos”, subrayó.

Posteriormente, analizó que con la segmentación tarifaria hay usuarios de energía eléctrica que van a perder el subsidio, en principio en forma parcial y luego total y otros que lo van a conservar.

Distinguió que los que quedarán excluidos del beneficio serán aquellos hogares que perciben ingresos mensuales superiores a $389.543 por mes. Lo que equivale a 3,5 Canastas Básicas Totales medidas por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo). En el primer bimestre: septiembre – octubre será un 20% y aún no está determinado de cuánto será en los siguientes.

Anticipó que algunos usuarios de nivel medio “de alguna manera van a mantener el subsidio si no exceden los 400 Kw hora de consumo”. Igual contempló que en general la población en septiembre y octubre consume menos de esa cifra, “por lo tanto se podría decir que en el nivel 2 y 3 van a mantener el subsidio”.

Por último reveló que todos los medidores del mapa de San Juan están geolocalizados, “o sea que si coloca el número de suministro en la computadora aparece un puntito con la ubicación del domicilio en forma exacta”.

AVISO

Las boletas fueron imprimidas por Energía San Juan el 9 de septiembre pasado y comenzarán a llegar los próximos días con un aviso adjunto de la distribuidora informando a los que no se han inscripto que deben hacerlo. Mientras no se identifique a quienes todavía no se inscribieron se facturará la tarifa con los valores vigentes al 31 de agosto.

EL DATO

Para comenzar a utilizar la aplicación Mi Argentina, se deberá seguir los siguientes pasos:

– Ingresar a la tienda de aplicaciones de tu celular (Google Play o App Store), buscar Mi Argentina y descargarla;

– Tener a mano el documento de identidad argentino;

– Ingresar a Mi Argentina y hacer clic en “Crea tu cuenta”;

– Completar el formulario de registro;

– Validar el correo electrónico para activar la cuenta para luego completar el formulario RASE cuando se habilite.

Roberto Ferrero

“Estimamos que en dos o tres semanas el registro ya se habrá completado. De todos modos continuará abierto siempre porque puede cambiar la situación del usuario y necesitará modificarlo”.