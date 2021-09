Habló Marianela ¿La tercera en discordia entre la China y Vicuña?

Se sumó un nuevo capítulo en el culebrón Vicuña-China. Es que ahora salió a dar su versión Marianela, la moza con la que supuestamente el actor chileno engañó a Suárez.

“Hubo una situación puntual que sucedió en Córdoba, donde él fue por trabajo. Fue hace poco, no puedo decir la fecha exacta. Se celaban mucho por teléfono, esto es un poco de los dos, la gente del avión escuchó la discusión”, comenzó contando días atrás Estefanía Berardi en el programa Mañanísima por Ciudad Magazine. Y detalló: “Él habría estado con una moza del lugar donde fue a cenar. La China de esta situación se enteró, hubo una separación por este tema, por eso cuento que la crisis viene de antes. La relación viene desgastada desde hace un montón”.

En ese contexto, el actor se cansó de los rumores y dio su palabra en Los Ángeles de la Mañana, donde desmintió a la panelista. “Hola Benjamín ¿cómo estás? Disculpá arrancar la mañana preguntándote por esto. Pero durante el día se va a hablar del tema de la camarera de Córdoba”, fue el mensaje que le envió la producción de Ángel De Brito y que el chileno contestó muy molesto. “Hola buen día, estoy grabando. Es absolutamente falso, no puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable”, fue su contundente respuesta.

En las últimas horas, fue Marianela, la chica con la que se lo vinculó, quien decidió romper el silencio. “Te mando este mensaje para aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva’”, leyó desde su celular el conductor de LAM. En ese momento, De Brito analizó: “Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, no sabemos qué, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó el tema”.

Y siguió leyendo el texto que le envió la joven: “No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generan amor, compasión, paz, alegría y empatía. Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación, trasmutación, perdón, cura. Gracias”.

El pasado 20 de agosto, el ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, había anunciado a través de Instagram la separación de la madre de sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, había escrito en una story.

Fuente: Infobae.com