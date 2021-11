Habló la supuesta nueva novia de Mariano Martínez

La ex participante de Combate, Lourdes Puppi, salió a aclarar su relación con el actor, luego de que en Intrusos confirmaron el romance.

Los rumores de romance en torno a Mariano Martínez siempre están a la orden del día. En los últimos meses, nombres como Silvina Escudero y Luciana Salazar sonaron con fuerza en los medios, dando a entender que existió algún tipo de vínculo con el actor.

Este viernes, en Intrusos revelaron una noticia que sorprendió a más de uno. Según informaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el ciclo de América, Martínez estaría comenzando una relación con la bailarina Lourdes Puppi.

El runrún tomó mayor fuerza en las últimas horas luego que la pareja fuera vista en un restaurante. Además, desde el programa de chimentos confirmaron que hay muchos ingresos de la joven al country donde vive el actor. “Meses después de que los vieron bailando toda la noche ahora van a comer afuera, ella se queda en la casa de él así que para nosotros ellos están de novio”, disparó Lussich.

“No estoy en pareja en este momento”, declaró Mariano al sitio Primicias ante las repercusiones de la noticia.

Por su parte, ella también decidió salir a aclarar los tantos. “Salimos juntos del boliche. Mariano con su manager, y yo con mi amiga. Nos saludamos afuera, y después cada uno se fue a su casa”, expresó la rubia al sitio Ciudad Magazine, negando todo tipo de vinculación sentimental. “No quiero generarle incomodidad a Mariano. Me pareció raro que salga todo esto ahora. No quiero que hablen cosas que no son”, finalizó Puppi.

Puppi es profesora de educación física y también bailarina; su llegada a la televisión estuvo de la mano de Combate, el famoso programa donde también participaron figuras como Mica Viciconte. Además de Combate, Lourdes también participó en Showmatch y Bienvenidos a bordo.