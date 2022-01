Habló la jueza que protagonizó un escándalo con un preso. “No tengo una relación sentimental con esa persona. Es una relación de tipo profesional, posterior a la sentencia”, afirmó la magistrada que, durante las últimas horas, fue acusada de besar a un interno de la cárcel de Trelew.



La jueza de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, afirmó que “nunca se besó” con el interno del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew. El caso se viralizó durante las últimas horas y, en un video, es posible ver a la mujer muy cerca del preso.

Sin embargo, un video de las cámaras de seguridad que circula durante las últimas horas muestra cómo la magistrada y el detenido aparentemente se besan, se toman fotos y comparten un mate y comida.

“Estábamos tomando mate, sí. Le llevé comida. Pero en ningún momento nos besamos”, aseguró Suárez. A su vez, agregó que su único interés es escribir en un libro la historia de Bustos, que aún no ha escrito pero titulará “Los cuatro de Corcovado”.

En concreto, durante su visita al IPP el jueves, la jueza pasó tres horas con Cristian Omar Bustos, quien fue condenado en diciembre por asesinar a un policía en 2009. En ese juicio, Suárez votó en contra de la cadena perpetua y solicitó una pena menor.

En este sentido, agregó: “Se me ocurrió a partir del contacto que tuve con la causa realizar un libro cuando me desvinculé del caso. Para poder tomar contacto con su vida, su historia, su versión de los hechos, que yo entendí creíble en el debate. No tengo una relación sentimental. Es la segunda vez que lo veía. Teníamos que mantener mucha privacidad por la índole de lo que estábamos hablando”.

