Habló el Toto Salvio y negó haber atropellado a su ex

El delantero de Boca Juniors se presentó en el Minsterio Público Fiscal y brindó declaración a raíz de la denuncia que pesa sobre él por “lesiones en contexto de violencia de género”

Eduardo Salvio, futbolista de Boca, se presentó esta tarde en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declaró por la causa caratulada “lesiones en contexto de violencia de género” contra su exesposa Magalí Aravena. Allí, contó su versión de los hechos.

Salvio comenzó por informarle a la Fiscalía que en el mes de marzo se separó en buenos términos de Aravena y que en primera instancia siguieron compartiendo la vivienda, pero que desde hace 12 días ella se encuentra viviendo en otro departamento con sus hijos. Según el futbolista, este buen vínculo se mantuvo así hasta el miércoles por la noche.

“En la noche de ayer hice un asado con dos amigos y Sol Rinaldi, a quien conocía desde hace una semana y ya estábamos saliendo, y con su prima. Cerca de las 22 o 23, Sol sacó una foto e hizo una publicación en su cuenta de Instagram. Era una foto mía haciendo un asado. Inmediatamente me llamó mi exmujer. Me fui a hablar al baño, ella estaba muy nerviosa. Me dijo ‘hijo de pu…, te voy a arruinar la carrera, vas a jugar a Nigeria, sacame esa pu… de mi casa”, narró Salvio.

Y continuó: “Le pedí que se calmara, pero ella insistía: ‘sacala que ya voy para allá’”. Le pedí que me dejara hacer mi vida y fue ahí cuando escuché a mis hijos, que ella les dijo ‘cámbiense, que vamos a ver a su papá, a la mierda de su papá’. Le pedí que no metiera a los nenes en el medio y ella seguía insistiendo con que iba a arruinar mi carrera”.

Al referirse a los sucesos públicos ocurridos en la calle en Puerto Madero, el Toto declaró que Aravena comenzó a agredirlo a él y a romperle el auto antes de acelerar con su vehículo, como se ve en el video, negó haberla atropellado y aseguró que no se fugó, sino que se quedó en la esquina del lugar.

La palabra del abogado de Eduardo Salvio luego de la declaración del futbolista

Claudio Caffarello, uno de los abogados defensores de Salvio informó que su representado “dio una versión y ofreció pruebas importantes que poco a poco van a ir aclarando este episodio”.

“Presentó pruebas de testigos, tanto de su entorno como de personas que se encontraban en el lugar, y de peritos, respectos del daño que sufrió su vehículo”, señaló el letrado.

Y añadió: “Cuando él levanta el pie del freno automático, el auto se mueve. Ahí es cuando ella se cuelga del auto… Ella concurre al lugar con una amiga, que declara como testigo, que trata de separarla y sacarla del auto porque estaba en un estado totalmente desorientada”, agregó.