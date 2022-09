Habló el fiscal sobre la muerte en el Centro Cívico

El fiscal Dr. Iván Grassi, coordinador de la Unidad Delitos Especiales, se refirió el deceso ocurrido esta mañana en el Centro Cívico.

El fiscal habló con la prensa y sostuvo que se avanza en la investigación del la muerte de una joven que se arrojó desde el quinto piso del Centro Civico.

“Se trataría de una persona de sexo femenino de entre 18 y 25 años de edad. No está identificada todavía por eso pido prudencia. Habían unos presuntos familiares pero hasta que no se la identifique completamente no se puede decir nada”, dijo el Dr. Grassi.

Sobre las hipótesis, sostuvo que: “hay varias y estamos haciendo un abordaje profundo en la investigación por eso pido prudencia a la hora de transmitir”.

Respecto de las medidas realizadas hasta hora, el fiscal expresó que hay filmaciones de cámaras, testimonios de haber visto ingresar a esta persona al Centro Cívico y la parte forense que esta trabajando”.

El funcionario judicial afirmó que la joven fallecida no trabaja en el edificio público.

“Hay elementos personales (mochila) que quedaron en el cuerpo piso y otros que quedaron en su cuerpo”, manifestó Grassí.

Pasadas las 8:00 de hoy, una joven subió al quinto piso en el sector de Hacienda. Dejó una mochila y luego subió por las escaleras de emergencia y se arrojó al vacía.

Su cuerpo quedó en el sector de la Plaza seca, en España y avenida Ignacio de la Roza.