Guzmán irá hoy a Diputados por la media sanción del presupuesto 2022

El ministro de Economía explicará a los legisladores el proyecto que para el oficialismo es “expansivo” con inversión que busca apuntalar “la recuperación económica” y las negociaciones con el FMI sobre la deuda.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a defender las principales proyecciones del Presupuesto 2022, tras la exigencia de la oposición de que la vicepresidenta Cristina Fernández haga un apoyo explícito al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El proyecto oficial prevé para el año próximo un crecimiento del 4% del PBI, mejora del consumo privado del 4,6%, y del 3,1% del público. También se prevé un incremento de la inversión del 6,6%, mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% con un saldo comercial de US$ 9.300 millones.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el dólar oficial subirá a $131,1, mientras que habrá un déficit primario del 3,3% y uno financiera del 4,9%.

Guzmán responderá preguntas de los legisladores, una semana en momentos en que concluyó una primera ronda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese marco, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Cornejo, exigió que la vicepresidenta Cristina Fernández se pronuncie en favor del acuerdo para que el radicalismo le preste el apoyo al oficialismo.

La tarea se iniciará a las 13:00 con la constitución de la comisión que estará integrada por 24 diputados del Frente de Todos, 23 de Juntos por el Cambio, uno del Interbloque Federal y otro del Interbloque Provincias Unidad, y se elegirán las autoridades.

El objetivo del oficialismo será tener aprobado el presupuesto a más tardar la semana próxima, aunque no se descarta que se le introduzcan cambios.

Se prevé que desde la oposición cuestionen las proyecciones de crecimiento del 4% para el año próximo, algo que también ponen en duda en el FMI.

Por otro lado, las proyecciones de déficit fiscal también podrían ser objeto de cuestionamiento ya que, según señaló días atrás el propio Guzmán, 2021 terminaría con un déficit primario del 3,5%, de modo que, de acuerdo al proyecto de 2022, casi no tiene previsto hacer ningún ajuste.

El secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, reconoció el jueves pasado que desde septiembre, cuando se presentó el proyecto, hasta diciembre en que se va a tratar “han ocurrido una serie de hechos a nivel mundial y en la Argentina, por lo que seguramente el propio ministro propondrá adecuaciones a lo que fue originalmente presentado”.

LA COMISIÓN

La Presidencia de la Cámara baja, informó que la comisión esta conformada por 24 diputados del Frente de Todos; 23 de Juntos por el Cambio; uno de Córdoba Federal -por el interbloque Federal- y uno del Frente de la Concordia de Misiones -por el interbloque Provincias Unidas-.

José Luis Gioja, diputado de la Com. de Hacienda y Presupuesto

“El Presupuesto 2022 busca consolidar el sendero de recuperación que transita la economía argentina, paliando los efectos de la pandemia y los años de caída económica que la precedieron.

MÁS DE $6.400 MILLONES EN OBRA PÚBLICA PARA SJ

159.698 millones de pesos recibirá SJ de la Nación, durante el 2022, de acuerdo al proyecto de presupuesto que tratará el Congreso. Dicho monto comprende las transferencias por coparticipación, de servicios, compensación de desequilibrios, regímenes pequeños contribuyentes, Seguridad Social (IVA) Combustibles, FEDEI, Bienes Personales y Régimen de Energía Eléctrica, además de la compensación por consenso fiscal.

En materia de obra pública, está prevista una inversión por parte de la Nación de $ 6. 499 millones, cifra que ajustada por habitante representa 8147 pesos.

Las principales obras a realizar por la Nación en San Juan, San Juan totalizan una inversión prevista de $ 6.498.580.654, entre las cuales figuran la Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza – San Juan con 3.199.915.812 Pesos, las Autopistas de Acceso San Juan con 874.023.854 pesos, la Construcción del Acueducto de la Circunvalación – Gran San Juan con 510.000.000 pesos y el Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias por 466.164.351 pesos.

En cuanto al total del gasto per cápita, SJ se ubica en 8 lugar del ranking de provincias con 182.677 pesos por sanjuanino, según un informe en base a datos del ministerio de Economía, aunque la totalidad de las cifras que distribuirá el año próximo entre las próximas, se confirmará este lunes, con la presencia del ministro de Economía, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.