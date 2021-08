Guzmán: el acuerdo con el FMI “no contempla una reducción del gasto público”

El ministro de Economía dijo que el país necesita “una política fiscal expansiva” y aseguró que es más importante el acuerdo con el Fondo que la velocidad con la que se logre.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este lunes que “bajo ningún punto de vista se contempla una reducción del gasto público” como condición para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo día que el organismo multilateral envío 4.355 millones de dólares en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG).

“Necesitamos un política fiscal expansiva. Bajo ningún punto de vista se contempla un ajuste. Lo que sí estamos haciendo es ir reduciendo el déficit fiscal, que se logra por la renegociación de la deuda u el aumento de la recaudación”, explicó el funcionario en una entrevista con Luis Novaresio en A24.

Remarcó que “lo importante es que el acuerdo sea bueno, sano y que permita definir los compromisos con el mundo más que la velocidad con la que se llegue” y recordó que “el Gobierno anterior negoció un acuerdo en tres semanas, y así nos fue: todos los indicadores económicos y sociales empeoraron”.

Guzmán dijo que negocia otras líneas de crédito que puedan mejorar los plazos de pago de la deuda con el organismo, y que se pretende un tiempo máximo para el repago de diez años.

Indicó, a su vez, que “no es un problema de elecciones” y subrayó: “Cuando de llegue al acuerdo se anunciará y mientras tanto se sigue negociando con fuerza y firmeza”.

En otro orden, dijo estar trabajando para reducir la brecha cambiaria y ratificó que el dólar mayorista terminará el año a 102,40 pesos, “como se previó en el presupuesto”. Y sostuvo que el dólar oficial estará en una tasa de devaluación de “24% a fin de año”.

Sobre la inflación, confió en que en agosto se ubique por debajo del 3%. Guzmán dijo observar que está “bajando, reduciéndose mes a mes”, y señaló que “desde marzo viene ocurriendo, y vemos que va a continuar ocurriendo, pero hay factores que afectan”. “Esperamos que la tasa de 3% se vaya reduciendo, que el próximo mes baje a 2% y se mantenga”, dijo.

Críticas a Mauricio Macri

El ministro de Economía sostuvo que la administración que “más daño hizo en menos tiempo” fue la de Juntos por el Cambio entre 2015 y 1019.

En ese sentido, le pidió al ex presidente Macri “dejar de lado las críticas hacia el país y tener un liderazgo lúcido”.

“Lo he escuchado en el mundo hablar de Argentina y hay que cuidarla. Cuando uno sale de Argentina a atacarla le hace mucho daño. Eso no es sano”, señaló. Consideró que “como sociedad tenemos que fortalecernos. Hay que actuar con liderazgos lúcidos, constructivos, mirando hacia adelante y corrigiendo los errores del pasado”.

Señaló que se debe hacer “con respeto, sobre la base de información correcta y no queriendo conducir a la sociedad a un lugar equivocado, no engañando. Le diría que trabajemos sobre principios de cómo actuamos y comunicamos que no sean los que dominaron entre 2015 y 2019”.

Acerca de los niveles de endeudamiento, rechazó que el gobierno de Alberto Fernández haya elevado el nivel de deuda que dejó la administración del ex presidente. “Juntos por el Cambio endeudó al país en USD 100.000 millones”, señaló Guzmán, y recordó que “a fines de 2019, cuando llegamos a la gestión, la deuda en pesos estaba reperfilada”.

Explicó que el modelo de gestión actual busca “evitar tomar endeudamiento en dólares”.