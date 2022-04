Guzmán anticipó que la inflación de marzo será superior al 6%

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó hoy que la “inflación de marzo será superior al 6%” y reclamó “apoyo político” para implementar el programa económico aprobado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Es necesario que la política macroeconómica que tenga apoyo político amplio y que no haya acciones que generen incertidumbre porque necesitamos construir credibilidad”, afirmó Guzmán.

El ministro formuló declaraciones hoy al canal de noticias C5N. “La decisión política es que no se van a aumentar los derechos de exportaciones”, enfatizó el funcionario y enseguida lanzó un mensaje al gabinete económico: “Cuando se toma una decisión política es importan que los funcionarios no digan cosas que generan incertidumbre”.

No obstante, admitió que “es necesario encontrar un mecanismo para redistribuir la renta extraordinaria” y reconoció que están “buscando un mecanismo” para ello.

Guzmán puso el acento en la necesidad de “construir credibilidad” sobre las medidas que toma el gobierno y reclamó “cohesión” dentro de la coalición gobernante para despegar dudas sobre la continuidad del programa económico.

El ministro planteó como ejes del programa en marcha la acumulación de reservas, el apoyo a los sectores productivos que generan reservas y una reducción de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

Consultado sobre su continuidad en el gobierno, Guzmán respondió: “Eso es una obviedad. Hay un trabajo con el presidente que se ve en la recuperación del trabajo y del empleo”.

Guzmán mantuvo una reunión el domingo en la Quinta de Olivos con el presidente, Alberto Fernández, en la que obtuvo respaldo político.

Como parte de la conversación el ministro reveló que el presidente le manifestó su voluntad de “seguir adelante con el programa que consideramos que es lo mejor para la Argentina” y le remarcó que “gestionaremos con la gente que está alineada con el plan económico del gobierno”.

Al mismo tiempo tendió un puente con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien lo criticó duramente la semana pasada.

“Yo coincido con Feletti en que la inflación se debe atacar con un programa y que las acciones que lleva adelante el secretario, con la canastas, es un complemento”, señaló el ministro.

Acerca de las herramientas para paliar el impacto de la suba de precios, Guzmán, subrayó la intención de que en paritarias “los salarios le ganen a la inflación”.

Ante una pregunta sobre una eventual suba de las retenciones, Guzmán descartó esa posibilidad, pero admitió que se “está buscando un mecanismo para capturar la renta extraordinaria que se generó a partir de un shock que no tiene que ver con la inversión o la creación de empleo.

En otro orden, aseguró que “está garantizado” el suministro energético durante los próximos meses luego de los acuerdos cerrados con Brasil y Boilivia.

Con respecto a la primera revisión del programa con el FMI que la Argentina afrontará en mayo indicó que las variables “se están alineando”.