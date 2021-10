Guillermo Benelbaz: “tenemos test comprados hasta junio del año que viene”

Lo afirmó el Secretario Administrativo de Salud Pública de la Provincia que evaluó como muy positivo el manejo económico que se realizó desde el ministerio para afrontar la pandemia del Covid – 19.

El Secretario Administrativo de Salud Pública remarcó la importancia que tuvo la disponibilidad de recursos económicos de la provincia para afrontar sin sobresaltos la pandemia del Covid -19.

En el Programa Hablemos en Serio que conduce Roly Olivera por Zonda TV, aseguró que “cuando ese momento inesperado llegó los recursos económicos existieron”, pero advirtió que como la pandemia aún no pasó y puede volver a complicarse “hay que seguir siendo coherente con el manejo de los números para poder salir a buscar los insumos en momentos de urgencia”.

Benelvaz confió que “en el 2020 se gastaron 700 millones de pesos y en lo que va del 2021 lo gastado ya va por los 1.000 millones, por lo que subrayó que este año el dinero rindió más”.

En este sentido dijo que el mérito fue de todos y no de su área en particular “porque arriba hay alguien que tiene la convicción de hacerlo y abajo alguien que sabe cómo hacerlo”.

Por ejemplo explicó que “el ministerio de Hacienda hizo los aportes cuando Salud los necesitó.

Expresó que aunque la pandemia tomó a todo el mundo por sopresa “encontró a la provincia con los recursos económicos y aunque fue difícil al principio porque no había disponibilidad, muchas veces se vio privilegiada ante la escasez y la fuerte demanda porque es pagadora y cumple”.

Incluso afirmó que “tenemos test comprados para llegar a junio del año que viene, cuando en un principio se previó que alcanzaran hasta marzo”, concluyó.