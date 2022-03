Guerreras, y más que eso

Desde hace 5 años que Miguel Esquivel dirige a uno de los equipos que participan de la Liga Amateur Barrial Unida de Pocito. Están lejos del profesionalismo y hacen todo a pulmón, pero les sobran ganas y pasión para jugar sanamente.

Le ponen todo. Luchan y dan batalla en todos los frentes. Desde lo deportivo hasta lo que haga falta para el bienestar del equipo. Por eso está bien puesto el nombre: Guerreras.

Miguel Esquivel es el ideólogo de todo esto. Hace 5 años armó el equipo y, con el respaldo de su familia, se reparten las tareas para sostenerlo.

Es el entrenador, responsable institucional y también dirigente de la Liga Amateur Unida de Fútbol Femenino de Pocito. Se creó hace 5 años y desde ahí participa con Guerreras en todos los campeonatos que se disputan.

“En Guerreras hemos ido de a poco creciendo. Primero armamos un grupo, se fue afianzando. Eso es clave, con un buen grupo se pueden conseguir los resultados. Buscamos que las chicas se sientan conformes, el domingo hicimos presentación de camisetas nuevas. Queremos que ellas se sientan parte de esto. Creo que habla bien de nosotros que hace cinco años mantenemos el mismo equipo”, cuenta a modo de presentación Miguel Esquivel, que entre otras funciones es el técnico.

Para el DT, que tiene 48 años y que tiene de ayudantes en el cuerpo técnico a su esposa Laura Baraona y a Jesús Zalazar, la unidad grupal es fundamental.

“En este tiempo hemos incorporado dos chicas, pero siempre la misma base. Les pregono que los problemas se terminan cuando se acaba el partido. No hay que llevarlo más allá, si alguien no está conforme por cómo se dio el juego o porque no le pasaron la pelota, se habla en el momento”, explica.

En este torneo están participando 13 equipos. El campeonato 2022 ya se puso en marcha. En total, son 200 chicas aproximadamente sumando a todos los planteles. Los equipos son de Pocito, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson.

“Esto arrastra muchas familias, el domingo participan todos. Más allá de los resultados, eso queda de lado. En Guerreras hemos tenido suerte dispar con los resultados, lo importante es jugar, armar un buen grupo humano y lo demás, si viene mejor”, sentencia Miguel, que en su equipo juegan sus dos hijas, su cuñada y una sobrina.