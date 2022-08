Grooming en San Juan: le mandaba fotos desnudo a una nena y la amenazaba

Un hombre fue condenado por amenazar a una nena mediante mensajes. Le mandaba fotos desnudo y le exigía cosas a las que la nena no accedió, por eso, empezó a amenazarla.

Todo comenzó el pasado 4 de marzo cuando la U.F.I. A.Ni.Vi. recibió una denuncia. Era la madre una menor de 13 años. La denunciante manifestó que, días antes había notado que su hija se encontraba muy nerviosa, por lo que la noche anterior a la denuncia decidió revisar el teléfono celular de la niña. Gracias a la asistencia de la pareja de una de sus hijas mayores, es que descubren algo que les llamó la atención.

Según las fuentes, la menor se encontraba en comunicación con un contacto agendado como “Lucas”, y al examinar el chat, encuentran audios de parte de este contacto quien, de forma muy violenta, se dirigía a la menor en términos de “me vas a chupar la p…” “te voy a matar a vos y a tu familia”, entre otras frases amenazantes.

Frente a ello, la denunciante interrogó a la menor, quien le manifestó que “Lucas” sería “Lucas Pérez”, un contacto al que había conocido a través de Facebook, quien le enviaba fotos a la menor, desnudo, mostrando su pene, y que luego eliminaba, que además, esta persona le exigía a la menor que ésta le enviara fotos desnuda y, ante la negativa de la menor, el contacto “Lucas” la amenazaba.

Además, la menor contó que él les dijo que estaba vinculado a la familia conocida como “Los Pastelitos”. De la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, se pudo determinar que la identidad del contacto “Lucas Pérez” era en realidad, Lucas Darío Perea, de 28 años de edad. En virtud de una orden de allanamiento y secuestro emitida por la Jueza de Garantías, se le secuestró un teléfono celular cuyo número coincidía con el del contacto “Lucas”.

Por otra parte, en una entrevista videograbada, la menor pudo confirmar los dichos de la denunciante.

El pasado 9 de agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado, en la que se arribó a un acuerdo con la defensa técnica de Lucas Darío Perea, lo que fue homologado por la Jueza de Garantías Gema Guerrero, condenando a:

I) Sufrir la pena de 1 año y 3 meses de prisión de cumplimiento condicional, por resultar autor penalmente responsable del delito de “Grooming, en perjuicio de la menos de 13 años de edad, en calidad de autor y al pago de las costas;

II) Disponer que, durante el término de 2 años el condenado cumpla con las siguientes reglas de conductas

a) Fijar residencia y someterse al cuidado del patronato correspondiente

b) Abstenerse de usar estupefacientes y del consumo en forma abusiva de bebidas alcohólicas.

c) Prohibición de acercamiento o cualquier tipo de contacto con la menor víctima S.A.T. y de la denunciante tanto en la vía pública como en el domicilio particular, a sus lugares de trabajo/esparcimiento/estudio a una distancia no menor a los 500 mtrs. Asimismo, prohibirle cualquier tipo de acto turbatorio o molesto, por cualquier medio, esto es redes sociales, telefonía fija, móvil, por sí o por interpósita persona con relación a la menor víctima y la denunciante.