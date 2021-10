Graciela Alfano reveló el pedido sexual que le hizo una ex

La actriz recordó una anécdota sobre una noche intima junto a un famoso con el que salió durante un tiempo.

Días atrás, Graciela Alfano reveló un pedido íntimo que le hizo una expareja, y reconoció que la experiencia la disfrutó mucho más de lo que ella pensaba.

Invitada al programa Soy tan biutiful el ciclo que conducen Sebastián Pampito Perelló y la Barby los sábados a las 22hs en Radio Pop, Graciela Alfano fue consultada por una fantasía sexual que le cumplió a una expareja. “Una pareja que tuve quería experimentar un trío conmigo y otro hombre. Enseguida le dije que sí”, afirmó la exvedette.

“La idea me pareció fantástica. Ver a estos dos hombres divinos, disfrutándose entre ellos, me encantó, descubrí una zona en mí que no conocía. Me encantó la experiencia. Había escuchado a Madonna dar una nota en donde contó sobre esta experiencia sexual, y cuando pude probarla fue algo inolvidable”, manifestó.

Por último, contó cómo se sintió con la situación: “Estaba zarpada, como loca, me dio placer viéndolos a ellos dos teniendo sexo. Ya habíamos tenido una experiencia con mi expareja junto a una chica. Pero esta experiencia me encantó. No voy a dar el nombre porque esta pareja que tuve es conocida”, admitió.

Tiempo atrás, Graciela Alfano participó de una entrevista mano a mano con Luis Ventura en «Secretos Verdaderos», donde recordó algunos de sus amores más polémicas. Por ejemplo, dijo que tuvo un romances con Diego Maradona, Carlos Menem e incluso la actriz brasileña Sonia Braga.

«De chica, yo no me sentía linda. Usaba anteojos muy gruesos porque era miope, y además tenía granos en toda la cara. Era insegura con el sexo opuesto», reconoció. «Debuté con alguien de mi misma edad, igualmente experimentado, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. No llegué al orgasmo, ni sabía lo que tenía que pasar. Estuvo bien, fue un lindo contacto, pero fue raro. Luego, con el mismo chico sí llegué al clímax. Tuve tal alegría que pensé que lloraba», agregó.

Sobre el ex presidente Menem, la actriz reveló que: «Me gustaba la cosa revolucionaria de Menem, siempre se supo que no dejó títere con cabeza». Acerca de su relación con Maradona, dijo: «Cuando él volvió a Boca, apareció en mi casa con un oso gigante. Fuimos a la Plaza San Martín, eran las 4 de la mañana, pasaba gente, nos pedían autógrafos. Charlamos en la camioneta, después en un banco. Y después nos fuimos a la casa de él».

También contó que hubo «algo» con Mauricio Macri. «Hubo una historia. El romance duró un tiempo y nos las ingeniábamos para que no nos vieran. Yo me disfracé. Si no querés que algo se sepa, podes hacerlo», lanzó. Y no podía faltar una mujer en su relato: «Sonia Braga era una diosa. En Brasil, me llevaron a una grabación de ella y me invitó a su casa. Hubo unos jugueteos, unos mimos», sugirió.

Esto no fue todo: Grace reveló que intimó con Palito Ortega. «Tuve un encuentro con Palito Ortega. Él estaba pasando por un impasse con su señora (Evangelina) y pasó. Fue en un set del trabajo», confió. Sobre el final, Ventura preguntó si le había quedado alguien de quien no le haya preguntado, luego de sugerir en off que Alfano había tenido también romances con Marcelo Tinelli, Guillermo Francella y Sergio Denis. «Y… sí», respondió la invitada. «Vas a tener que seguir remando, pero no insistas con lo de Massera porque nada de eso fue cierto», completó Graciela.