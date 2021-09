Google anuncia que sus productos eliminarán datos cada cierto tiempo

La opción de eliminar la información personal vendrá predeterminada por defecto en algunos de los principales productos de la empresa, como Google Maps, las búsquedas o Youtube.

Google anunció una serie de cambios en sus políticas de privacidad que harán que algunos de sus productos principales -como Google Maps o Youtube- eliminen, de forma predeterminada y sin que medie ninguna acción por parte de los usuarios, los datos personales que las aplicaciones recolectan.

La importancia del anuncio, que según la empresa busca dotar de mayor control a las personas que usan sus servicios y “conservar la información sólo durante el tiempo que sea útil” para ellas, fue relativizada por especialistas que cuestionan la imposibilidad de observar estos cambios en un plano técnico, más allá de la interfaz a la que acceden los usuarios.

Los cambios dados a conocer este mediodía en una conferencia de prensa implican el borrado automático de información en, por ejemplo, el historial de consultas en el buscador o en la aplicación de mapas, entre otras plataformas.

Desde hoy, las personas que activen por primera vez su historial de ubicaciones (que está desactivado de manera predeterminada) tendrán establecido de automáticamente un plazo de 18 meses de retención de datos, tras lo cual se eliminarán, según detallaron fuentes del gigante de Internet. El mismo período correrá para la actividad web y de aplicaciones: la eliminación automática de sus datos estará predeterminada en un año y medio para las cuentas nuevas.

Esto significa que los nuevos usuarios de los servicios de Google no deberán ingresar voluntariamente a la herramienta de configuración para eliminar sus datos personales, sino que la opción vendrá establecida de forma predeterminada.

“Los datos de tu actividad se eliminarán de manera automática y continuamente después de 18 meses, en lugar de conservarse hasta que elijas eliminarlos. Siempre puedes desactivar esta configuración por completo o cambiar tu opción de eliminación automática”, detalló el CEO de Google, Sundar Pichai, en una nota corporativa.

Estos cambios en los procesos de retención de datos se se irán expandiendo gradualmente hacia otros productos. En YouTube, por ejemplo, la eliminación automática de datos personales “pronto” se establecerá de forma predeterminada en 36 meses desde la primera vez que el usuario la active.

“Esto mejora la práctica actual de la industria y asegura que YouTube pueda continuar haciendo recomendaciones de entretenimiento relevantes basadas en lo que has visto o escuchado en el pasado, como avisarte si tu serie favorita ha lanzado otra temporada o si tu artista favorito tiene un nuevo álbum”, señaló Pichai.

En todos los casos, aclaró, los usuarios aún pueden elegir la opción de eliminación automática de tres ó 18 meses, excepto en aquellos productos como Gmail, Drive y Fotos, que están diseñados expresamente para almacenar información personal.

Según Google, la idea detrás de estos cambios es brindar a sus usuarios mayor control, y a la vez, mantener segura su información y “tratarla de manera responsable”, por lo que el nuevo enfoque procura “conservar la información sólo durante el tiempo que sea útil” para cada usuario, y no indefinidamente.

“Creemos que los productos deberían guardar tu información sólo mientras sea útil y práctico para ti, ya sea para que puedas encontrar tus destinos favoritos en Google Maps, mantenerte al día de las últimas noticias u obtener recomendaciones útiles sobre qué ver en YouTube”, ejemplificó la empresa.