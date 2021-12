Gipsy M, la sanjuanina trapera de 13 años

Gipsy M ganó el concurso del programa La Ventana. Participa en otro certamen en Buenos Aires donde ya está en la final. Tiene dos temas propios y sueña en grande.

Al verla y escucharla, Valentina Echegaray Mareca (Gipsy M) no aparenta su edad. Menos cuando entona como una profesional las canciones de Nicki Nicole. Confiesa que tiene que mostrar el documento para que le crean que tiene 13 años.

“La chica que me hace las uñas, me conoce hace bastante y hasta hoy piensa que tengo 17”, confiesa.

Gipsy M ganó durante la noche del domingo, el concurso de talentos del programa “La Ventana”, en el escenario montado en San Ceferino (San Martín). “Estoy súper feliz, fue inolvidable, encima llegamos tarde, no me imaginaba que iba a ganar”.

Ganó con “Pa’ mis muchachas” de Cristina Aguilera, “una canción con tonos muy lindos”.

“Fue muy loco bajar del escenario y firmar autógrafos, sacarme fotos, la gente se impresionó, chicas de mi edad no creían que tenía 13, me pedían el documento”.

No tiene rutinas a la hora de ensayar, pero canta todo el día, hasta mientras se baña. “Se me reproduce una canción cada vez que me voy a dormir”.

También está feliz porque aprobó todas las materias y pasó a tercer año. Confiesa que no estudia canto aunque debería hacerlo.

Gipsy M y más concursos

Gypsy M participa en el concurso de Talentos Federales del Teatro Broadway desde junio de este año. Cantó dos canciones y pasó a la final. “Creo que estoy haciendo las cosas bien, siempre quise conocer Buenos Aires. Unos días después allí estuvo Rusher King, no lo podía creer”.

Su sueño para el año que viene es ganar este concurso y seguir dando shows.

Lanzó hace poco su primera canción propia: “Amantes de la Libertad” y está a punto de dar a conocer la segunda: “Me hacés daño”. “Me falta solamente el video pero ya está lista”, cuenta y sonríe.