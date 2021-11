Gioja instó a no perder los objetivos del Justicialismo

El diputado nacional convocó a juntar voluntades, a ser solidarios y a concurrir a votar en las elecciones del próximo 14 de noviembre.

En una reunión en la que estuvieron presentes todos los representantes de los comité de Capital, el actual diputado nacional, José Luis Gioja, llamó a todos a votar en las elecciones del próximo 14 de noviembre para renovar autoridades en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el acto en el que se dejaron traslucir algunas diferencias y disconformidades con la actual conducción del PJ sanjuanino, Gioja expresó que “el 14 hay que ir a votar. Nos va a ir bien. Saquémonos la mufa de Capital y juntemos voluntades”.

Sin embargo luego dijo: “Acompañemos, seamos solidarios”.

En su discurso, agregó: “No importa, somos todos peronistas y el que no lo sea quiere la celeste y blanca y comparte el mismo camino que nosotros”.

No obstante vaticinó: “Ahora que nadie crea que después del 14 nos vamos a cruzar de brazos. Después del 14 viene la pelea porque no nos vamos a quedar sentados. Esa es la convocatoria”.

Posteriormente el referente Justicialista expresó a Zonda Diario que “el objetivo de la reunión ha sido lo que venimos proclamando siempre, la unidad, el trabajo, el voto para el 14 de noviembre y no perder los objetivos que tiene el Justicialismo como cabeza del Frente de Todos. Por eso con la celeste y blanca adelante siempre vamos a estar por el pueblo”.

Ante la consulta si se revertirá el resultado de las PASO en Capital, afirmó: “En todos lados se puede revertir. Hay que pelearla, nunca hay que bajar los brazos”.

Las palabras de José Luis Gioja resonaron luego de que varios de los oradores previos, referentes de los comité de Capital Centro, Desamparados, Trinidad y Concepción cuestionarán la estrategia ejecutada en este distrito electoral ante el resultado de las PASO que el Frente de Todos, busca revertir en Capital el próximo 14 de noviembre con la amplia convocatoria lanzada.