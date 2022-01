Gianola suma la quinta denuncia por abuso

Una masajista de un hotel chubutense declaró ante la Justicia los hechos por los cuales se presenta esta nueva acusación el contra del actor.

Trascendió una nueva denuncia contra Fabián Gianola por abuso sexual.

La mujer se animó a denunciar después de escuchar a la empleada doméstica que radicó la cuarta acusación judicial sobre el actor.

La víctima es una masajista que prestaba su servicio para el Hotel Playa en el año 2012, ubicado en Chubut.

El periodista Pampa Mónaco presentó la declaración de la masajista, cuya identidad se reserva, en el programa Nosotros a la mañana (eltrece).

“Fabián Gianola y parte del elenco estaban hospedados en el hotel. Gianola había pedido mi servicio de masajes.

Coordinamos la hora, me dirijo al lugar llevando mi camilla, muy contenta porque tenía que hacerle masajes a un famoso.

Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima.

Era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperara así, me puse nerviosa pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia”, continuó su relato.

Y agregó: “Lo que me incomodó todo el tiempo que duró el masaje, fue que no paraba de hacer poses en la camilla, todo el tiempo me pedía que le diera masajes en los glúteos y debajo del glúteo o lo que yo no accedí”.

La masajista explicó que terminó su servicio y, mientras cerraba su camilla, “él estaba semisentado en la cómoda que había en la habitación con las piernas abiertas con esa minitoalla”.

Gianola le preguntó cuánto costaba el servicio recibido, algo que la mujer respondió sin problemas.

“Me agarró con las piernas, me abrazó y me empezó a besar. Allí empiezo a hacer fuerzas para sacarlo, muy asustada, jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada”, declaró.

Además, sumó a su relato una frase estremecedora que le habría dicho el actor: “Me suelta y me dice: ‘¿Sabés quién soy yo? Vas a estar con Fabián Gianola, negrita’”.

Mientras la sigue besando sin soltarla otra vez, ella le contestó que si hubiera querido otra cosa, el hotel se lo hubiera dado.

“Me dice ‘negrita, le vas a contar a tus amigas que estuviste con Fabián Gianola’”, insistió el actor. La masajista le vuelve a decir que sólo fue a hacerle masajes.

“Le pedí a Dios que me ayude”, confiesa la mujer. La única manera que encontró para salir de esta situación fue decirle que se iba a su casa a darle de comer a sus hijos y volvía.

“Me dijo que le encantó la idea, que pedía la cena y algo para tomar. Le dije que sí, dando por hecho que volvía”, asegura. Pero jamás volvió.

“Agarré mi camilla y me fui temblando del lugar… No podía creer lo que me había pasado. Subo al colectivo, llamo a mi amiga, le cuento lo que me pasó y trata de tranquilizarme”, contó en su declaración.

Ahora la Justicia deberá responder de manera competente ante las numerosas denuncias presentadas en contra de Fabián Gianola.