Gerardo Rozín, un apasionado del periodismo y la TV

Dueño de una extensa carrera en la pantalla chica, como en radio y gráfica, fue parte de ciclos de entretenimientos entrevistas, magazine y política.

Con orgullo Gerardo Rozín (51) contaba que sentía que empezó a hacer periodismo a los 12 años, cuando junto a un amigo del colegio hicieron una lista de los desaparecidos por la dictadura que terminó siendo parte del Nunca Más de la Conadep. Ese mismo amor por la profesión lo llevó a trabajar en gráfica, radio y televisión, en frente o detrás de las cámaras y siempre con la misma pasión.

“Yo soy rosarino, soy judío, soy de Central, soy periodista y productor”, se definió, en una entrevista con Infobae. Su carrera como productor incluye ciclos tan variados con los que hizo con Nicolás Repetto, Georgina Barbarossa, Mariano Grondona, Daniel Hadad o Carina Zampini. Incluso La Peña de Morfi, el ciclo que arranca su nueva temporada este domingo con Iván de Pineda al frente, tomando su lugar, y Jésica Cirio.

Sin embargo, lo que marcó un antes y un después en la vida de Gerardo Rozín fue Sábado Bus, el programa de Nico Repetto en el que dio el salto de productor a ocupar una de las mesas del recordado ciclo, frente a cámara, en donde popularizó su recordada “pregunta animal”, que terminaría teniendo su propio programa.

En 2003 debutó con La pregunta animal, un ciclo íntimo de entrevistas en Canal 9, que se mantuvo en el aire durante varios años por el que pasaron personajes de la actuación, la música, el deporte y la política.

También como conductor pasó por C5N, en donde hizo Esta noche y Esta noche, libros, y en 2007 en América condujo el ciclo Tres poderes durante dos años. En 2012, se puso al frente junto a Julieta Prandi de Gracias por venir, gracias por estar, un programa de homenajes que se mantuvo durante tres años en la pantalla de Telefe.

Desde 2015 como productor tuvo a su cargo Morfi, todos a la mesa, ciclo que terminó conduciendo tras la salida de Damián de Santo junto a Zampini, y que pasó por varias etapas. La peña de Morfi aparece como un desprendimiento de este ciclo, que este año arranca su séptima temporada, uniendo cocina con un acento muy fuerte en la música.

“Sin que suene soberbio, es un referente de los programas musicales del continente. Pasa Carlos Vives, viene Serrat, Soledad… Son artistas que queremos y valoramos. Y me da la sensación de que eso que estoy haciendo hoy, hace 10 años era imposible pensar que yo lo hiciera”, aseguró el periodista en una entrevista con Infobae del año pasado.

“Yo no me veía poniendo un programa de música, pero hice uno de ídolos y me gustó, entonces después hicimos uno con comida y se llamó Morfi y los viernes había un fogón y aprendí que en esa mezcla estaba pasando algo”, aseveró.

“No es que dije ‘acá vamos a juntar músicos’. Propuse hacer un fogón, sí, no era común hacer fogones en un programa de la mañana en Telefe, y de ese fogón salió La peña, y casi todo podría explicarse medio así”, aseguró el conductor.