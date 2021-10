Genesaret: un espacio de formación para ex internos y personas del colectivo LGBT+

El centro de educación popular Fe y Alegría, brinda formación integral y laboral para personas que culminan una condena en el Servicio Penitenciario y del Colectivo LGBT +. Buscan financiamiento para proyectos sustentables. Unas 40 personas fueron acompañadas en el proceso.

En plena Capital, a pasitos del Estadio Aldo Cantoni, una casa blanca con aroma a jazmines frescos, donde la TV esta en silencio, pero el sonido de las risas y los susurros de quienes conversan y se capacitan, entre máquinas de coser, se puede percibir desde la vereda.

Los días viernes el aroma de comida recién horneada acompañan esas risas de quienes aprenden y re aprenden a cocinar en el taller de “cocina salada”. Es la casa Genesaret, donde junto a la Fundación Alegría, unas 40 personas se capacitan para la vida laboral y la reinserción social.

En este lugar, al que llaman “hogar”, internos del Servicio Penitenciario, que se encuentran con salidas transitorias o que están recuperando su libertad, encuentran un espacio de formación integral en busca de un horizonte, que les permita continuar su vida en sociedad.

Fe y Alegría es un centro de educación popular, que inicio sus trabajos en 2017 en el Servicio Penitenciario de San Juan, brindando talleres de oficio para mujeres y en 2019 comenzaron el trabajo en el Centro Genesaret, para personas con libertad condicional donde se sumaron internos masculinos y la comunidad del Colectivo LGBT +.

“Comencé a trabajar como voluntaria de la pastoral carcelaria, acompañando con catequesis. Allí encontré un porcentaje alto de mujeres que no sabían leer, se inicio un taller de lectura. Pero luego me di cuenta que las personas que salían volvían a una situación peor a la que tenían cuando ingresaron porque no cuentan con una educación y sufrieron un proceso de vulnerabilidad en la cárcel. Entonces era necesario llevar talleres de educación y capacitación para los internos”, cuenta Fabiola Lara, representante de Fe y Alegría.

El trabajo en el Servicio Penitenciario inició con laborterapia y se fue expandiendo a talleres de capacitación como costura y lencería, donde incluso realizaron lencería para pacientes oncológicas del Hospital Marcial Quiroga y peluquería entre otros. Estas capacitaciones continúan y amplían en la Casa Genesaret, con una visión de sustentabilidad.

“En el Centro Genesaret, se trabaja con voluntarios en la integralidad de la persona. Porque capacitación laboral, la pueden conseguir en cualquier lugar o incluso una changuita, pero la carga de vida de la mayoría de nuestros alumnos es fuerte, por lo que se trabaja desde la integralidad de su ser, ya que requieren de respuestas a la altura de sus vivencias. Entonces se trabaja en competencias laborales, pero también en todas las facetas como persona, lo social, lo intelectual, lo personal, lo espiritual, entre otras cosas”, remarca Fabiola.

Capacitaciones y proyección laboral

Actualmente unas 40 personas se capacitan en distintos talleres como gastronomía, computación, estética y costura.

El de cocina salada y para celíacos es uno de los que mas llama la atención e incluso, tienen ya 4 estudiantes avanzadas que se encuentran trabajando proyectos de emprendimientos personales y grupales.

“Con estos talleres la población de alumnos se ha ido ampliando, no solamente es la población carcelaria, sino quienes tienen contacto con ellos o sus familiares. El colectivo de la diversidad, también traen a personas que son de la sociedad común, que tienen situaciones de vulnerabilidad, como mujeres solas, que han tenido dificultades familiares”, explica Ivanna Gric, referente de emprendimientos del Centro Genesaret.

“En nuestros talleres se da una verdadera integración, somos todos iguales y no importa de dónde venimos ni en qué situación estamos. Podemos compartir la información y aspectos de nuestras vidas, donde también podemos plantear proyectos en común y de esta manera orientar a un proyecto de vida”, manifiesta.

En el desarrollo de los emprendimientos, las referentes explican que ya hay grupos que están en condiciones de iniciar sus proyectos laborales, por lo que comenzaron lazos con la Unión Industrial de la Provincia de San Juan. En este camino, buscan, además, tejer puentes entre distintos comercios y empresas para lograr apoyo financiero que permita la concreción de los proyectos.

Contar con el apoyo de empresas permitirá, lograr la segunda etapa del proceso de proyecto de vida que permita que los alumnos puedan crear sus horizontes laborales de manera sostenida en el tiempo y el mantenimiento del centro Genesaret.

“Genesaret es un hogar, es una casa, donde todos aportamos y colaboramos con lo que podemos. En definitiva, todos crecemos y nos formamos, nos educamos en lo humano”, cerró Gric

Cómo colaborar

Se pueden contactar a las representantes del Centro Genesaret y Fe y Alegría a través de las redes sociales tanto en Facebook como Centro Genesaret y en Instagram como Fe y Alegría San Juan.

PROTAGONISTAS

“Lo que más me gusta del centro es la cordialidad con la que nos reciben. A parte de enseñarnos cosas, podemos compartir, nos escuchan y conocemos gente. Aquí logre conocerme un poco más yo”. Tati Quinto

“Llegue al Centro por una compañera, estoy terminando cocina e hice el taller de computación y emprendedor. Es algo muy lindo, porque estoy en camino de emprender un proyecto gastronómico y tengo muchas expectativas con ansiedad. El Centro es un lugar donde nos sentimos refugiados, somos familia”. Marcela Arce

“Este año fue complicado por la pandemia, sin trabajo, perdidas personales y Fabiola me trajo al centro para hacer cocina salada. Genesaret es una casa, no solo es compartir cosas donde estamos trabajando sino que da un espacio de contención donde salen temas lindos, donde la variedad de las vidas que tenemos, no permite contenernos y respetarnos”. Rosa Paez

