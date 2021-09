GENERAR RIQUEZA CON PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

En base a su larga experiencia empresarial y dirigencial, Dino Minozzi charló con el Dr. Roly Olivera en Hablemos en Serio, el programa que se emite por el canal de Zonda TV, y dejó muchos conceptos y reflexiones referidos a la actualidad económica.

El presidente de la Federación Económica de San Juan instó a participar y meterse en las problemáticas sectoriales para hacer aportes que sirvan a la búsqueda de soluciones.

“Tenemos que meternos, en el nivel que sea, porque hay sobradas muestras de que cuando la sociedad se compromete las cosas van cambiando. La velocidad de cambio dependerá del grado de deterioro que tenga cada sector y de las circunstancias externas que también tienen mucho que ver”, expresa.

Respecto hacia a dónde hay que ir, afirma que “nosotros vamos a sobrevivir generando riquezas, en el mercado interno, que no es muy grande en la Argentina, y en el externo donde tenemos la posibilidad de ubicar a muchos productos”.

Explica que “no podemos no industrializarnos más en cosas que se producen en todo el mundo y no industrializarnos en el campo, la pesca o la minería. Sobre esta última, empecemos a tener discusiones de verdad, tiene que existir, lo que pasa que tiene que ser sustentable y sostenible en el tiempo porque si no un recurso no renovable termina enriqueciendo a unos pocos y dejando a un pueblo pobre como ocurre en algunos países del medio oriente”.

Dino Minozzi manifiesta que uno de los problemas que tienen es la carga impositiva a la que se enfrentan para operar en el país.

“En la mesa de gestión definimos tres ejes de trabajo, uno tratar de hacer una diminución en la carga impositiva, en las cargas laborales y en la burocracia”, en ese sentido manifiesta que han conseguido algunos objetivos pero les queda muchos para avanzar.

Sobre la realidad de las economías regionales afirma que “tenemos que generar un modelo argentino, que no sea importado del duro capitalismo austriaco, ni un modelo de la social democracia Keynesiana, que nos llevan a confundir las cosas”.

Además, agrega que “tememos que armar un modelo económico que nos diga porqué del otro lado de la cordillera, que tienen el cobre que es la soja argentina, una bodega exporta más vinos, que toda la Argentina. Con un modelo argentino se van a generar recursos genuinos por exportaciones y habilitación a la mano de obra de gente no capacitada, que no va a tener donde ir”.

En este esquema que propone el empresario sanjuanino afirma que “seguramente se verá castigada la Pampa Húmeda, como ya lo viene siendo, pero va a generar esperanza en la generación de riquezas”.

El dirigente explica que “hoy la persona que quiere emprender, el joven recién recibido, se para frente a un abismo. Por esto las franquicias nos han dado resultados, porque dan economía de escala, conocimiento del mercado, cómo se maneja el negocio. La inversión que en forma privada se hace sin conocimiento que fracasa en un 80 u 85%, en el sistema de franquicias tiene un éxito de más del 80%”. Así es que “la persona que tiene un capital, hacer un esfuerzo para que no lo mal invierta y pueda ponerlo en un circuito virtuoso de crecimiento”.

Para cerrar, y como desafío, Minozzi dice que “tenemos que producir en la provincia lo que se consume, y que el presupuesto esté compuesto por los impuestos propios nuestros. Ese el gran objetivo al que hay que llegar”.