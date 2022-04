Gattoni asegura que la misión a Chile superó las expectativas. El vicegobernador se reunió con las autoridades del vecino país con el objetivo de reactivar el interés por el paso internacional que quedó paralizado hace tres años. “Hemos tenido muy buena recepción y predisposición”, aseguró.

El vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, se mostró satisfecho con el resultado de su viaje a Chile y las reuniónes que mantuvo con las autoridades en pos de reactivar el interés por la construcción del Túnel y Paso de Agua Negra.

El funcionario aseguró que han encontrado “muy buena recepción y predisposición de las autoridades nacionales que residen en la Cuarta Región”.

Es que entre el martes y miércoles mantuvo encuentros con el Delegado Presidencial e integrantes del Consejo Regional, intendentes y alcaldes del país trasandino.

“Se han interesado mucho por la información del Túnel de Agua Negra que les hemos brindado”, comentó Gattoni. Explicó que es razonable que un gobierno que apenas “lleva 50 días en ejercicio, que vienen de expresiones independientes y que no necesariamente están vinculados a partidos políticos tenían una falta de información importante” y es por eso que el gobierno de San Juan “se puso a disposición para evacuar todas aquellas dudas que pudiera tener el presidente (Gabriel) Boric y el gobierno nacional con respecto al proyecto”.

Remarcó que encontraron un renovado apoyo de la comunidad y cuidadanía de la Cuarta Región. “Lo hemos sentido a través de los consejeros regionales, los alcaldes y los eventos en la comuna de Vicuña”.

Gattoni viajó junto al subsecretario de Coordinación de Proyectos y Licitaciones del ministerio de Obras Públicas y Servicios Públicos, Andrés Zini, quien fue el encargado de exponer sobre los detalles técnicos del proyecto. La prensa chilena se hizo eco de todo esto (ver testimonios publicados en La Región de Coquimbo).

“El proyecto y ente binacional tienen toda la documentación técnica que avala cada uno de los datos respecto a pasos alternativos y costos”, agregó.

Posteriormente clarificó que las dudas ambientales tienen que ver con que en Chile todavía no han definido cual es la mejor alternativa. Aclaró que “no es un problema del proyecto del Túnel de Agua Negra, como nos pasó a nosotros con la Ruta 150 y lo resolvimos con el Impacto Ambiental. Esta parte es la que le falta a Chile. Nosotros podemos contribuir con información pero es una decisión excluyente y exclusiva si van a hacer un by pass por el norte o por el sur del Valle de Elqui”, para reducir el impacto ambiental del tránsito.

“Lo que hemos hablado y coincidido entre todos es que avancemos sin prisa y sin pausa en este esquema de diálogo que llevó tres años de interrupción durante la administración del expresidente (Sebastián) Piñera”.

Luego celebró que “hemos encontrado un campo propicio para el diálogo y vamos a trabajar en ese sentido. En pos de avanzar en el proyecto del túnel, fundamentalmente en esclarecer al entorno presidencial y al propio presidente Boric sobre las características técnicas y financieras”. Insistió en “que es el mejor proyecto, no dicho por nosotros, sino por las consultoras internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los actores con prestigio internacional como los organismos de crédito o consultoras que han participado, como el caso de Lombardi que tienen experiencia en más de 50 túneles que han realizado en Europa y el resto del mundo”.

(Rafael Vera, alcalde de Vicuña).

“Nos quedamos con un poco de vergüenza porque Chile no ha estado a la altura, y si no está interesado que lo diga”.

(Matías Walker, senador chileno).

“Lo más importante es reactivar la Ebitan y vamos a seguir adelante, aclarando todas las dudas que pueda haber”.

(Marcelo Castagneto, consejero regional)

“Las cosas que se han hecho, han sido de buena manera, y por falta de voluntad política se han ido retrasando”.