García lidera la general

El piloto de la categoría Fuerza Libre marcó el mejor tiempo en la primera etapa y domina la carera en Pocito. Mañana será la última función.

Con un récord de 203 máquinas (83 autos y 120 motos), se puso en marcha la segunda fecha del rally de ACAT (Asociación de Corredores de Automovilismo Trascendente) en las huellas de Pocito.

Con la presencia de público, Sergio García ganó la categoría Fuerza Libre y con ese tiempo (15m48s36) le alcanzó para adueñarse de la primera en el primer día de competencia.

Mañana a las 9.00 de la mañana, con un total de 16 kilómetros se pondrá en marcha la tercera función, que largará en la calle 6 y finalizará en la 11 en el club Racing del Quinto Cuartel. Allí se realizará la entrega de premios.

ACAT junto a la Municipalidad de Pocito y el conductor de XSports (Zonda TV) Gabriel Torres estuvieron a cargo de la organización de la competencia.

GANADORES DE LA

PRIMERA ETAPA

A Libre: Dante Jofré

B 1000: Pablo Chávez.

D: Ernesto Ibazeta

C: Raúl Barboza

C Plus: Javier Segura

D Especial: Gastón Ahumada

D Plus: Juan Batista

E Plus: Luis Chávez

E: Emanuel Chávez

G: Alfredo Jaime

Jeep Libre: Hid Amin

Fuerza Libre: Sergio García.