Ganó Jáchal y quedó a un paso de la gloria

Enorme victoria de Jáchal Básquet, que venció 84-79 a Zárate y quedó a un paso del histórico ascenso al TNA (Torneo Nacional de Ascenso). Hoy a las 19.00, en el segundo partido del Final Four del torneo Federal, el conjunto sanjuanino enfrenta a Comunicaciones de Corrientes y si logra otra victoria tocará el cielo con las manos en Alta Córdoba.

Piuma fue el abanderado para sostener la victoria en los últimos segundos, cuando la naranja quemaba y pesaba.

El jachallero Ismael Sarruf fue el máximo anotador con 23 puntos.

