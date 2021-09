“Ganar fue un alivio, un desahogo”

Sostuvo Matías Garrido tras la victoria de Desamparados que cortó una racha de 11 partidos sin triunfos. Hoy el Víbora emprendió viaje hacia Mar del Plata y el miércoles a las 16 Desamparados visitará a Círculo Deportivo en un cotejo vital.

El viernes Desamparados venció 2-0 a Cipolletti y cortó una racha de 11 encuentros sin triunfos. Victoria que lo puso nuevamente en carrera en el Federal A y a 3 de los puestos de clasificación.

Con ese ánimo, hoy a la mañana el plantel del Víbora partió rumbo a Mar del Plata para enfrentar el miércoles a las 16.00 horas a Círculo Deportivo.

El equipo de Marcelo Fuentes necesita encontrar un poco regularidad para intentar meterse entre los 8 primeros.

Por otro lado Peñarol, que marcha séptimo, recibe el mismo día a Huracán Las Heras, a partir de las 16.00 en el Bicentenario.

Con música de fondo en el micro, Matías Garrido contó las sensaciones del triunfo ante Cipo y las chances que tienen de meterse entre los ocho mejores.

“Fue un alivio tremendo poder cortar la racha negativa. Tenemos que lograr los tres puntos para meternos en la pelea y en zona de clasificación. Estamos confiados en que se puede lograr el objetivo” y respecto al rival de turno, Círculo Deportivo añadió “es un rival que no está en una buena posición, pero tiene jugadores desequilibrantes. Va a ser un partido difícil”.

En la misma sintonía, el volante Federico Paz, que marcó uno de los goles ante Cipolletti, sostuvo que el triunfo del viernes fue una gran “desahogo para corta una racha negativa. No teníamos mucho margen teníamos que ganar si o si, la realidad es que sino ganábamos se nos escapaban y se iba hacer muy cuesta arriba. No hubo mucho tiempo para disfrutar, porque tenemos un partido en pocos días y tenemos que salir a ganarlo. Se viene un final de campeonato muy peleado y ajustado pero estamos preparados para todo”, cerró.

Desamparados a La Feliz, con la flechita para arriba.