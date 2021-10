Gallardo y una buena noticia para River

El Millonario defenderá la punta ante el Ciclón y el entrenador dio solo un indicio del equipo que se presentará el próximo domingo en el Monumental, Enzo Pérez jugará. Su continuidad, el nivel de Julián Álvarez, la felicidad de Lionel Messi y el buen presente de la Selección Argentina, los otros tópicos.

River solo piensa en defender la punta de la Liga Profesional y ante un San Lorenzo golpeado, tendrá una chance inmejorable de sumar puntos para llegar de la mejor manera ante Talleres, su escolta y siguiente rival. Previo al duelo con el Ciclón, el entrenador Marcelo Gallardo habló en una conferencia de prensa en la que confirmó a Enzo Pérez en el equipo, pero no dio indicios sobre el reemplazante del lesionado Fabrizio Angileri.

Su futuro en River, el nivel de Julián Álvarez, la carta goleadora, la lucha con Talleres por la Liga Profesional, la felicidad de Lionel Messi y el buen presente de la Selección Argentina fueron algunos de los otros tópicos que tocó el DT.

River: lo mejor de la conferencia de Marcelo Gallardo antes del clásico contra San Lorenzo, minuto a minuto

La confesión de Marcelo Gallardo sobre su estadía en River

“Tenía que estar preparado para llegar y después demostrar con acciones y comportamientos. En mi cabeza sabía que no podía fallar. En el fútbol te puede ir bien o mal, pero lo que no podés tener es convencimiento de lo que vos querés. Estaba seguro que no podía asumir un rol como el que tengo sin tener la capacidad necesaria para gestionar. Tuve un montón de decisiones difíciles, no me puedo quedar con ninguna. Alguna hasta requiere de ciertos sentimientos. Muchas veces tuve que dejar sentimientos para tomar una decisión”.

La maduración de Julián Álvarez, la carta goleadora de River

“Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque es un chico que viene trabajando con nosotros hace varios años y está en un proceso de crecimiento y madurez. Lo que ha mostrado en este último tiempo es lo que nosotros pensábamos que podía llegar a desarrollar si seguía dando los pasos normales, sin apabullarlo. Tenemos que tener cuidado porque todavía es joven. Creo que tiene una muy buena cabeza y familia que lo acompaña. Nosotros vamos a tratarlo de proteger para que el ruido de afuera no lo confunda. Él tendrá su propio techo porque va a seguir creciendo y teniendo buenos momentos. Hay que lograr que nada lo desestabilice”.

River: la racha de San Lorenzo en el Monumental no le preocupa a Marcelo Gallardo

“Primero que no puedo pensar en los últimos dos partidos porque hay una actualidad que es otra. Fueron partidos que controlamos y dominados, fueron accidentados, hasta erramos dos penales en un partido y perdimos. Eso suele pasar en el fútbol, pero no pienso en eso. Ellos vienen con alguna dificultad, nosotros con mucha confianza y esperemos aprovechar eso para seguir consolidando el funcionamiento, más allá de las bajas”.

La reflexión de Marcelo Gallardo sobre la actualidad de Lionel Messi en la Selección Argentina

“Se ha pasado por tanto injustamente para llegar a esto. Hay algunas cosas que no nos merecemos, pero bienvenido sea que pueda estar disfrutando y sonriendo. Y que la gente lo acompañe y mime, que es lo que deberíamos haber hecho siempre”.

El buen presente de la Selección Argentina

“Está bueno, era necesario haber sacado ese clima de tantos años sin ganar nada. Les sacó mucho peso a un equipo que también funciona como le gusta a la gente. Están dados los tiempos justos para disfrutar lo que se está viendo. Era necesario vivir después de tanta angustia el momento que se está atravesando. Y aprovechar el momento para seguir construyendo tras haber logrado la Copa América en Brasil y que el equipo se encuentra más sólido. Para el Mundial de Qatar no falta mucho y hay que llegar bien para esa etapa, más allá de que consiguió un paso muy importante con estos partidos en las Eliminatorias Sudamericanas. Creo que no va a tener problemas, hay una buena energía entre todos y se nota”.

Incertidumbre con el reemplazante de Fabrizio Angileri en River

“Mañana voy a decidir el equipo porque tengo que evaluar las posibilidades de los jugadores de las selecciones que llegaron. Y así terminar de conformar en mi cabeza cuál puede ser el reemplazo o de qué manera podemos tener el reemplazo de esa baja que es muy importante”.

Marcelo Gallardo habló de su futuro en River: se viene la estatua

“Es una pregunta que no puedo contestar. Primero porque no estoy pensando en eso y segundo porque sería incapaz de hablar por una cuestión de respeto hacia mí. Estoy acá para contestar sobre el partido del domingo, hoy no tengo respuestas”.

River: Marcelo Gallardo definió al Talleres de Alexander Medina

“Al Cacique lo conozco bien, lo tuve como futbolista y hoy lo enfrento como entrenador. Está haciendo un gran trabajo en Talleres, en una estructura que viene comportándose de muy buena forma, más allá de la pérdida de jugadores y el tener que renovarse permanentemente. Demostró poder hacerlo con mucha capacidad. Me gusta que le pase lo que le pasa porque lo aprecio”.

La competencia interna del plantel de River: “No es el mejor momento, tal vez sí de resultados”

“No es el mejor momento interno porque tengo muchos jugadores de importancia fuera del equipo. Tal vez sí de resultados porque hemos sacado muchos puntos en estas fechas. Pero me gustaría no sufrir lo que hemos sufrido con el armado del equipo. Esa pelea interna se da cuando tenés a todo el plantel a disposición y vos podés elegir. No en este caso. Tenemos a Matías Suárez ya fuera del campeonato y te puedo ir sumando un montón de casos. Me gustaría estar mejor, con los jugadores sanos”.

Por qué salió Jorge Carrascal del equipo titular de River

“No perdió terreno, por ahí no estuvo en el equipo inicial. Sino no hubiese jugado contra Boca o Banfield. Fue la competencia interna y sostenerse en el equipo, nada más que eso. No hay ningún misterio”.

River, Talleres y la puja por el título: “Hay que estar atentos y no confiarse”

“Eso dependerá del comportamiento de los equipos, de cuál será el que agarre una racha positiva de resultados y pueda sostener este tramo final, que todavía queda mucho. En estos últimos partidos esa ventaja de siete puntos con el tercero es una ventaja que, a priori, no parecía que se iba a dar en este momento. Se dio y eso habla de irregularidades en los equipos. Hay que estar atentos y no confiarse. Estamos ante una gran posibilidad porque jugamos una sola competencia que es el torneo local”.

River toma nota: cómo llegan Paulo Díaz y Nicolás De la Cruz vs. San Lorenzo

Primero tengo que evaluar cómo están. Nicolás llega esta tarde y mañana se suma a la lista de concentrados. Vamos a ver cómo viene, en principio no tuvo ninguna dificultad y va a estar disponible para ser parte del equipo. Después veremos qué nivel de cansancio tiene. Paulo tuvo una molestia que lo obligó a salir, no hubo una lesión alguna por los estudios que le hicieron. Venía con una carga y también tenemos que evaluar cómo se recupera. La tranquilidad es tenerlos porque son muy importantes para nosotros, no tenerlos fue una desventaja muy grande”.

Las problemáticas de River por las lesiones: para Marcelo Gallardo es “una mala racha”

“No me dejo atrapar por esa situación de negatividad que puede generar una mala racha con respecto a la cantidad de lesionado que hemos tenido. Hay un montón de factores. Nosotros nos exigimos y los entrenamientos son iguales a los partidos. Eso requiere de una atención física, mental y futbolística. Eso se viene manteniendo hace muchísimo tiempo y ya nos ha pasado. Requiere muchísima capacidad para sobreponerse. Lo tomo como una mala racha. Todos los equipos sufren, lo que pasa que nosotros tuvimos la mala suerte de vivirlas con mucha continuidad”.

Las ausencias de River en los últimos partidos: lesiones y convocatorias a las Eliminatorias Sudamericanas

“Fue un mérito muy grande con toda la dificultades que tuvimos para conformar el equipo. Nos pone bien, estamos ahí y eso requiere de haber tenido que meter mano a algunas alternativas que por ahí no eran las convenientes o no eran las mejores. Sacamos a flote partidos que llegamos con mucha problemática y pudimos sacar buenos resultados y eso nos sostuvo”.

Marcelo Gallardo confirmó a Enzo Pérez en River

“Está bien, se pudo recuperar. Entrenó sin problemas en estos últimos dos días y va a ser parte del equipo. Tiene el alta médica para poder jugar, él se siente bien. El partido más importante es el que vamos a jugar (por las amarillas), después veremos”.