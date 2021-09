Gallardo otra vez cerca del Barcelona

Tras la caída ante Benfica, el ciclo de Koeman parece haberse agotado y según medios catalanes el Muñeco es quien más chances tiene para sucederlo. Hay otros tres nombres importantes en carpeta.

Barcelona cayó ante Benfica, se complicó en la Champions League y el futuro de Ronald Koeman al frente del equipo parece estar definido. Los dirigentes del club habrían tomado la decisión de finalizar el vínculo con el neerlandes y ya comenzó la danza de nombres para sustituirlo, pero el que más resonó en el fútbol local fue el de Marcelo Gallardo.

Según el medio catalán Rac-1, el argentino sería el que más chances tendría para ser el candidato uno para sentarse en el banco culé. El Muñeco lleva siete años al frente de River, donde no paró de cosechar títulos (se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del Millonario) y escribió una etapa gloriosa del club lleno de partidos históricos. El DT finaliza su contrato en diciembre y todavía no dio indicios de seguir o no su carrera en Núñez.

Pero el Muñe no es el único en carpeta. Xavi Hernández es otro nombre que también se analiza, que aunque no tiene una cláusula de salida gratuita de Al Sadd podría hacerlo. Igualmente, el ex jugador del Barcelona no cuenta con la confianza total de la junta directiva, consideran que antes debería dirigir a la filial.

Hay dos nombres más junto al de Gallardo para ocupar el puesto de Koeman: Bob Martínez y Andrea Pirlo. El español está al frente de la selección de Bélgica y debe disputar la UEFA Nations League, así que su llegada podría ser recién en dos semanas. El italiano, por su parte está sin trabajo luego de finalizar su ciclo al frente de la Juventus la temporada pasada, donde ganó la Copa y Supercopa de Italia pero no pudo con Porto en la Champions y quedó lejos en la Serie A.

El momento en el que Gallardo decidió rechazar el Barcelona

Tras la final de la Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en Madrid, el nombre de Marcelo Gallardo terminó de instalarse a nivel mundial y varias secretarías técnicas lo tenían apuntado. Tal es el caso de la del Barcelona, que con Eric Abidal y Ramón Planes a la cabeza, empezó a pensar en el Muñeco como una posibilidad a futuro y cuando en 2019 el equipo no levantaba cabeza, por ejemplo cuando cayó derrotado ante Liverpool en las insólitas semifinales de la Champions de ese año, en el elenco catalán empezaban a pensar en el sucesor de Valverde.

Koeman era una de las opciones, Xavi Hernández otra y Marcelo Gallardo era el tercer nombre en consideración. Por caso, Lionel Messi lo había elegido entre los mejores entrenadores del mundo en los premios The Best. El llamado llegó a fines de 2019: fue directo de la Secretaría Técnica del Barcelona con Gallardo. Desde ese contacto, pasaron algunas semanas en donde el Muñeco analizó la posibilidad de irse de River al Barca, y en las que el club español también tuvo conversaciones con el agente de Gallardo.

Pero los tiempos no coincidieron… El 9 de enero de 2020, Barcelona perdió por la Supercopa española 3-2 ante el Atlético de Madrid, lo que marcó el final del ciclo Valverde, que fue despedido. Justo cinco días después de que Gallardo comenzara la pretemporada en River y el entrenador tenía una premisa: si comenzaba el año en el Millonario, no iba a escuchar a ningún otro club. Incluso, si este era el Barcelona de Lionel Messi. Koeman no podía salir de la Selección de Holanda, Xavi no lo consideraba el momento oportuno… y Marcelo Gallardo dijo que no. El que terminó llegando fue Quique Setién, que llegó con buenos pergaminos desde el Betis, pero jamás pudo plasmar ese trabajo en uno de los dos clubes más importantes de España.