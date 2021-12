Gallardo no hablará con la prensa hasta resolver su futuro

El entrenador sabe que la única pregunta que todos quieren hacerle -sobre su continuidad-, todavía no puede responderla, por lo que prefiere esperar hasta tener más claro su futuro.



Hace ya varios meses, las conferencias de prensa de River ha iniciado con lo que se ha transformado ya en un clásico: un Marcelo Gallardo serio y una pregunta que desvela a todo el pueblo Millonario: qué será de su futuro en el club. Así, como cada vez que le hicieron esa pregunta respondió que todavía no lo tiene decidido, el Muñeco se plantó y decidió no dar más conferencias de prensa hasta tanto tenga una respuesta para esa pregunta.

Este fue el motivo por el que no habló tras el empate ante Rosario Central en la última fecha de la Liga Profesional y el mismo por el cuál no tomará contacto con la prensa en la antesala del duelo ante Defensa y Justicia del próximo domingo. Es que, a los ojos del entrenador, hoy el foco de interés de la gente y la prensa no está puesto en cuestiones tácticas de cara al duelo ante el Halcón, sino más bien en su continuidad.

Así, semejante decisión permite inferir que la próxima conferencia de prensa que el entrenador dé será la más importante de todas, debido a que volverá a tomar contacto con la prensa cuando tenga resuelta su continuidad o no al mando de River. Por lo pronto, el club se prepara para lo que serán las elecciones presidenciales el próximo sábado, de 10 a 20, en el Monumental. Si bien la continuidad de Gallardo no está necesariamente atada a la victoria de un candidato, lo cierto es que el Muñeco seguramente no tomará ninguna decisión hasta tanto no esté resuelta la cuestión sobre quién comandará los destinos del club por los próximos cuatro años.