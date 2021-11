Gallardo: “Cuando termine la Liga, evaluaré mi futuro en River”

En la antesala del duelo ante Platense, el Muñeco habla en conferencia de prensa donde aseguró que no definió al once titular para jugar en Vicente López y se refirió a su continuidad.

Mientras River se prepara para enfrentar el domingo a Platense por la Liga Profesional, el entrenador, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa este mediodía y no confirmó el equipo por “inconvenientes en los últimos entrenamientos” y además aseguró que, “cuando termine la participación de River, hablaré de mi continuidad”.

Volvió a hablar de su futuro en River y pidió respeto

Después se hará una evaluación cuando terminemos la temporada. No entiendo las urgencias o la impaciencia, pero quiero que me entiendan a mí, estamos enfocados en esto, queremos ganar la liga y estamos en un proceso optimista, porque nos quedan algunos partidos y si seguimos sosteniendo la diferencia tenemos chances de lograrlo, el enfoque está ahí. Después de todo lo que venga o lo que se imaginan que pueda pasar, lo evaluaremos en ese momento.

Sobre el futuro de los experimentados de River

Son jugadores que yo considero valiosos desde todo punto de vista, pero no porque puedan sumar desde el lugar donde estén sino porque se entrenan con posibilidades de jugar y lo hacen bien, compitiendo, con una mentalidad tremenda. Yo evalúo eso, si no lo pudieran hacer, y si no tuvieran la mentalidad y personalidad para desarrollarse de esa manera, evaluaríamos otras posibilidades, porque primero está eso. Significan mucho dentro del vestuario pero tiene que asumir esa exigencia de trabajo y han sido súper respetuosos. Yo los valoro muchísimo.

Gallardo y la ‘mala suerte’ de River con las lesiones

Nosotros seguimos manteniendo nuestras formas de entrenamiento. Siempre hay situaciones en las que uno está expuesto. Hemos tenido mala fortuna con muchos jugadores lesionados por distintos motivos, no siempre son los mismos. Algunos son muy particulares, como el de Nicolás de la Cruz. Lo importante es que seguimos fluyendo como lo hicimos siempre de acuerdo a cómo entrenamos y lo que deseamos hacer para que el equipo se desarrolle de una manera. No lo podríamos ejecutar si no entrenamos como lo hacemos.

El cambio de Rollheiser en River

Rollheiser no va a ser de la nómina porque todavía no está recuperado. Después vamos a ver las variantes que hemos entrenado en estos días con la posibilidad de sumar un delantero o un volante más, eso lo voy a decidir mañana.

Gallardo y los convocados de River a las selecciones

Nosotros, de todos los futbolistas que han sido cedidos, sólo uno teníamos que era de Selección, que era Paulo Díaz, el resto se ganó su lugar en este proceso por sus rendimientos y fueron captados por los seleccionadores. Eso a mí me pone contento, ver la evolución de un futbolista para que sea una opción de ser convocado a su país, eso habla bien del jugador, que evoluciona bien en el club en el que está. No hemos ido a buscar jugadores de Selección, salvo Paulo Díaz. Si podemos traer jugadores de Selección, significa que podemos traer jugadores de jerarquía, eso no me molesta. Lo que no estoy de acuerdo es en que se juegue en la fecha FIFA, lo más razonable es que no se juegue, como pasa en la mayoría de los países y nosotros no tuvimos esa posibilidad, porque supuestamente no tiene jugadores de Selección y nosotros en estas últimas convocatorias tuvimos seis o siete convocados.

Gallardo, sobre el susto de River con Julián Álvarez en la Selección Argentina

No hablé con Scaloni. Lo que nosotros nos enteramos es que, después de jugar el domingo, él había tenido un entrenamiento el martes, nosotros solemos tener 48 horas de recuperación después de un esfuerzo importante, y cuando van a la Selección, al ser menos los días que tienen, tienen la necesidad de verlos en acción y el día martes él sufrió alguna carga que lo derivó en tener que hacerse estudios, pero no tuvo ninguna lesión importante, simplemente fue una carga que no le permitió entrenar con normalidad dos días. Teníamos preocupación como con cualquier futbolista que cedemos a sus selecciones, ya hemos sufrido esa experiencia de que vengan con alguna problemática. No nos sobra nada y necesitamos que los jugadores lleguen sanos pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.

Gallardo: “River no llegó a su techo”

River no llegó a su techo, yo siempre creo que hay posibilidades de seguir evolucionando, sobre todo cuando ves que dentro del plantel que viene jugando hay jugadores muy jóvenes. Creo que tienen mucho por delante para seguir aprendiendo y acumulando conocimiento para ser mejores.

Marcelo Gallardo: River y el enfoque en la Liga Profesional

Nosotros en siete años la mayoría de las veces tuvimos doble competencia hasta fin de año y eso genera un gran desgaste, mental, físico y futbolístico, y en esta oportunidad no hemos sufrido eso, porque nos ha tocado quedar afuera en Copa Libertadores, y eso nos permitió enfocarnos en una sola competencia, que fue el torneo local. Fluir de la manera que fluimos también se debe al tiempo y las etapas de entrenamiento, de tener semanas largas, que no estábamos acostumbrados a tener, para acompañar la evolución de los futbolistas. A veces la triple competencia te hace saltar de un lado al otro y no te permite la posibilidad de tener un momento de reflexionar y acompañar evoluciones de acuerdo a los futbolistas. Ahora hemos tenido esa chance.

Sobre Julián Álvarez, la figura de River

A Julián Álvarez lo acompaño en este momento en el que está en un gran momento de forma futbolística y que eso genera todas las repercusiones que tiene de ser un jugador deseado y buscado. Intento acompañarlo como corresponde, no hay que tener ningún tipo de cambio en cuanto a los comportamiento, sobre todo si él no los tiene, porque si no cambió su comportamiento, su forma de entrenar o de ser, hay que acompañarlo como lo venimos haciendo todos estos años y nada más. Si vemos que hay algunas situaciones que pueden ser diferentes, en su comportamiento o en su entorno, podríamos tener la posibilidad de acompañarlo de otra manera. Pero es un chico que está muy centrado, que no se sube a esa vorágine de elogios y todo lo que se dice de él, lo interpreta de esa manera, que le genere buen estímulo es una buena causa, que se sienta importante en un equipo que funciona, y que siga manteniendo la humildad que mostró estos años. Es difícil porque a uno le llega, pero tiene un buen entorno y es muy profesional.

La actualidad de River pese a las dificultades que tuvo Gallardo

Hoy estamos en esta situación, que fluimos como a nosotros nos gusta, que los jugadores que en ese momento no estaban en su mejor forma hoy sí, jugadores jóvenes que se han integrado y se adaptaron bien a ese funcionamiento y están con confianza, jugadores que teníamos en ese momento hoy no los tenemos, como Suárez o De La Cruz y otros tantos que han sufrido lesiones, y sin embargo hoy tenemos la posibilidad de estar en esta posición y tenemos buenas sensaciones de equipo, que se produjeron después de todo lo que vivimos. Por eso cuando se rotula o titula algo rápidamente después de una frustración o eliminación, nosotros lo que intentamos hacer es ocuparnos de que así no sea, aunque sean cosas que nosotros no manejamos.

La recuperación de River tras la eliminación en la Copa Libertadores

yo considero que hay situaciones que te van marcando. Nuestra eliminación en Copa Libertadores después de muchos inconvenientes nos hizo no llegar de la mejor manera a esa llave, nos superó un rival que fue mejor que nosotros en esa instancia y lejos estuvimos de tirar la toalla y decir que teníamos el año perdido o cómo íbamos a hacer con todas las dificultades que teníamos con los jugadores lesionados importantes y futbolistas que no estaban en su mejor forma. Si no hubiésemos tenido la fuerza de ir en busca de respuestas y quedarnos en la desilusión de haber perdido no estaríamos en ese momento, es verdad, esa eliminación nos puso a prueba y después vino todo lo demás. Seguimos con inconvenientes, pero los pudimos atravesar, encontramos un funcionamiento y un plantel entero, empezamos a entender que había que mostrar entereza y carácter.

Gallardo, sobre su continuidad en River

Cuando termine la participación de nosotros en el torneo, ahí evaluaremos

Marcelo Gallardo no confirmó la formación de River ante Platense

Me queda un día más de entrenamiento y no quiero dar el equipo porque hemos tenido algunos inconvenientes en los últimos entrenamientos así que prefiero ser cauto y trabajar mañana en el último entrenamiento que nos queda y después comunicarlo a los futbolistas primero y antes del partido a ustedes

La probable formación de River ante Platense

Si bien el equipo no está confirmado, lo cierto es que el Muñeco parece tener una sola duda: el reemplazante de Benjamín Rollheiser, quien se recupera de un desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda. Allí, dos jugadores compiten por ese puesto: Braian Romero y Jorge Carrascal, con el primero como principal candidato a ser titular el domingo, desde las 21.30.

Más allá de esto, otra variante será la del retorno de Paulo Díaz en lugar de Felipe Peña Biafore, operado de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. El chileno recibió el alta médica luego de un desgarro en el aductor derecho y no tendría inconvenientes para estar desde el arranque contra el Calamar.

Así, a la espera de la confirmación oficial del Muñeco, la probable formación de River sería con: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Romero y Julián Álvarez.