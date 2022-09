Qué dice Gabriel Rolón sobre cómo llevar un duelo

El reconocido psicoanalista presentará “Palabra Plena” en el Teatro Sarmiento el próximo domingo 25 a las 21 hs. Antes habló con Diario Zonda sobre el sentido del duelo.

El próximo domingo a las 21, el licenciado Gabriel Rolón presentará en el Teatro Sarmiento “Palabra plena”, pero antes dialogó con Diario Zonda sobre el sentido del duelo y cómo sobrellevarlo de la mejor manera.

¿Todos los duelos por muerte son iguales?

Ningún duelo es igual a otro. En primer lugar porque cada persona es diferente y vive sus pérdidas de un modo único. Pero incluso para esa misma persona cada una de sus muertes va a impactarlo de modo distinto. Todo aquel que ha perdido a un abuelo, a una madre o un amigo sabe que esas pérdidas le causaron dolores que no había sentido antes de manera idéntica. Por eso toda ausencia nos impone descubrir un nuevo camino para realizar el duelo.

¿Cuánto tiempo debe durar el duelo?

Dependerá del tamaño de la pérdida y del estado presente del duelista. No es lo mismo duelar la ruptura de una pareja de tres meses que la muerte de un hijo. Estipular un tiempo exacto para un duelo es desconocer la importancia de la subjetividad. Sin embargo, es claro que el duelo debe realizarse y que si luego de un tiempo que puede ser variable, alguien sigue sufriendo con la misma intensidad y el sufrimiento no cede, debemos considerar la posibilidad de que esa persona no esté pudiendo con su pérdida y esté en peligro de enfermar.

¿Debo ir a terapia si me encuentro en un proceso de duelo?

No necesariamente. Algunos transitan su duelo sin ayuda terapéutica, aunque es bastante frecuente que en ese momento aparezca la necesidad de un espacio donde descargar la angustia y simbolizar el dolor. Cuando esto ocurre se abre el espacio para la consulta analítica.

¿Los niños y adolescentes viven el duelo igual que los adultos?

Cada persona vive el duelo de un modo particular, independientemente de su edad. No obstante es obvio que no son las mismas herramientas las que tiene un adulto que un niño, y eso va a influir en su manera de llevar adelante el difícil trabajo de duelo. Además, perder una madre cuando se tiene sesenta años genera un enorme dolor, pero perderla cuando uno tiene cuatro puede tener un efecto devastador.

¿Qué dificultades en una persona puede generar el duelo?

El duelo es un momento muy doloroso donde la psiquis sufre y se ve obligada a lidiar con muchos desafíos. Quien transita el duelo se debate entre su deseo de conservar lo perdido y la realidad que le indica que eso tan amado ya no está. A veces, desesperado, niega la realidad y suelen aparecer momentos de alucinaciones o delirios que irán desapareciendo a medida que el duelo avance. La tristeza y la sensación de impotencia también serán compañeras del duelista por un tiempo más o menos prolongado. Incluso, durante el duelo, aumenta la posibilidad de tener accidentes. Es decir que se trata de una etapa donde hay que tener mucho cuidado porque se está en peligro.

¿Cómo se aborda un duelo por suicidio?

Como los demás duelos. Con coraje, afrontando el dolor, la desesperación e incluso la sensación de injusticia. En casos de suicidio, la persona deberá enfrentar también un sentimiento de culpa. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no lo pude evitar? ¿Acaso no le di el amor suficiente? El suicida deja un desafío cruel y a veces calculado que el duelista deberá resolver si no quiere quedar atrapado en una melancolía eterna.

¿Cómo se sale de un duelo por desamor?

Con tiempo, con esfuerzo y sobre todo resistiendo la tentación de recuperar lo perdido. A diferencia de la muerte, el desamor deja posible al otro perdido. ¿Por qué debo renunciar si la persona que amo está viva, si vive en mi ciudad y puedo hablar con ella con solo llamar por teléfono? Pero caer en la trampa de la insistencia dificulta el duelo. Hay que dar a ese amor por muerto y tratarlo como tal, porque nadie duela lo que no siente que ha perdido.