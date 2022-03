Gabriel Farías: “lo único que hicieron fue pensar distinto”. Su padre, Alberto Nicolás, un albañil de apenas 23 años de edad militante de la Juventud Trabajadora Peronista, fue secuestrado y ejecutado por la dictadura militar en agosto de 1976.

Escribe: Omar Andrada

Gabriel Farías es integrante de la Agrupación HIJOS porque su padre fue uno de los tantos desaparecidos durante la última dictadura militar y asegura que el 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia “tiene un valor muy importante porque reivindica los valores de nuestros padres”.

Gabriel contó que su papá era un militante de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista) y también integraba la facción Montoneros. “Su militancia era social, la de acercar derechos dentro de un marco complicado de la dictadura”.

Contó que una madrugada de agosto de 1976 “un grupo de tareas irrumpió en lacasa materna donde vivían, rompieron todo, hicieron tirar a todos al piso, a mis abuelos, mi mamá embarazada de mi hermana y se llevaron a mi viejo”.

Agrega que “días después informaron a la familia que el cuerpo estaba en la morque del Hospital Rawson. Un tío y mi papá fueron a reconocer el cuerpo y efectivamente era el de él (Alberto Nicolás Farías)”.

Rememora que “fue algo terrible porque tenía las marcas de la tortura y la ejecución”. Aclara que paralelamente “un diario había publicado una información que daba cuenta que en un enfrentamiento del Ejército con un grupo de subversivos, (así decía la nota), figuraba el nombre de mi papá”.

“Mi hermana y yo crecimos con la verdad que nos contó nuestra madre y abuelos para reconstruir la historia”.

Por supuesto que todo ello significó un tremendo giro para todos. “Ahí cambió la historia para toda mi familia. Con mi hermana a medida que íbamos creciendo fuímos preguntando y nos fueron contando, de acuerdo a lo que podíamos entender como niños”, confía.

“Recuerdo que salía a jugar a la plaza y la gente me decía cosas, así que me quedaba esperando a que llegara mi mamá de trabajar para preguntarle el porqué de muchas cosas. Para colmo tuve de desgracia de perderla cuando tenía 13 años y fue muy difícil porque era la única que podía darme esas respuestas”.

Gabriel siguió buscando, indagando para reconstruir la imagen de su padre.

“Fuímos creciendo, me integré a la Agrupación HIJOS donde encontré un grupo de compañeros y compañeras con las mismas inquietudes, el mismo sentimiento y búsqueda. Luchamos y militamos las políticas de memoria, verdad y justicia reinvindicando la memoria de nuestros padres porque son víctimas del terrorismo de Estado por pensar distinto”, asegura convencido.

En medio de ese mar de dudas en el que se vio sumido muchas veces acerca de la verdadera historia, expresa que creció con la verdad.

Y eso lo llevó a querer conocer todavía más. “Hay que entender el contexto histórico y qué estaba sucediendo. En todo el continente se estaba implementando un plan económico denominado Plan Cóndor para destruir la industria nacional, cambios de leyes laborales que implicaban un sometimiento social que no era favorable para la sociedad”, explica.

“Mi viejo, como todos los militantes desaparecidos, salieron a oponerse a esa política. Pero eso venía acompañado de un plan sistemático de exterminio. Entonces cualquiera que pensara, actuara o accionara distinto, la consecuencia era el secuestro, la tortura y la desaparición”.

Va más allá asegurando que todo eso “también estuvo acompañado de la complicidad de sectores empresariales, la prensa, la justicia y la política”.

Añade que esas fueron las consecuencias de los 30 mil desaparecidos y 500 hijos de desaparecidos.

“Por eso hay que reivindicar la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo porque fueron las primeras en iniciar la lucha”, subraya al recordar hoy a las víctimas de la última dictadura militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, que derrocó al gobierno de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Ricardo Alfonsín fue elegido presidente y retornó la democracia a la República Argentina.