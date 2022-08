Fútbol local: triunfo de Peñarol

Se completó la 7° Fecha del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina y el Bohemio se impuso como local sobre Carpintería.

El estadio Ramón Pablo Rojas, en Chimbas vio el final de la 7° fecha del Torneo local. Peñarol se reencontró con la victoria frente a un Carpintería que no logra levantar cabeza.

La victoria fue 3 a 1 con los goles de Luciano Campusano, Matías Ochoa y Rodrigo Galván de penal.

Para el Celeste de Pocito anotó su goleador Alán González.

¿COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES?

¿COMO SIGUE EL TORNEO?

Miércoles 31 de Agosto

Árbol Verde vs. Alianza

Trinidad vs. San Lorenzo (Cancha Desamparados)

Del Bono vs. Desamparados

Atenas vs. Marquesado

Juventud Zondina vs. San Martín

9 de Julio vs. Unión

Jueves 1 de Septiembre

Carpintería vs. Aberastain

Rivadavia vs. Peñarol

Sarmiento vs. Juventud Unida

Colón Junior vs. Villa Obrera