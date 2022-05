Fútbol local: San Martín empató y dejó pasar el tren

El equipo del Gino Laciar dejó escapar tres puntos de oro e igualó 2-2 ante Peñarol como local. Si ganaba trepaba al segundo lugar, sigue cuarto y en zona de clasificación.

A falta de cuatro fechas para el final de la primera rueda, el torneo casero de la Liga Sanjuanina de Fútbol se puso apasionante.

Unión es hasta el momento el único equipo clasificado a los cuartos de final, detrás viene una maratón de equipos en busca del pasaporte.

Esta tarde en el cierre de la fecha 15, San Martín tenía la chance de trepar el segundo lugar junto a San Lorenzo de Ullum, pero no pudo con Peñarol e igualó 2-2 en el Hilario Sánchez.

Con este resultado el Verdinegro sigue en zona de clasificación en el cuarto lugar.

En un partido atractivo Matías Salinas abrió la cuenta para el Bohemio, pero luego el Verdinegro lo dio vuelta con goles de Facundo Cabrera y Braian Nellen y pasó a ganar 2-1. Sin embargo cuanto tenía la victoria en el bolsillo, como le pasó al plantel de la Primera Nacional, el Bohemio lo igualó con un tanto de Leandro Arce.

Cabe destacar que los primeros ocho acceden a los cuartos de final, que se jugarán a partido y revancha, definiendo de local el mejor ubicación en la tabla.

Los cruces serán: llave A) 1ro. vs 8vo, B) 2do. vs 7mo, C) 3ro. vs 6to. y D) 4to. vs 5to.