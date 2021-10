Fútbol local: Idas y vueltas con el aforo para las semis

El torneo de la Liga Sanjuanina tiene definido el horario, día y cancha para los cruces de semifinales. Falta saber si serán con público y qué cantidad.

Primero que iba a ser sin hinchas, luego sólo con público de una parcialidad. Después 500 por equipo. Y ahora no se sabe.

En definitiva, las semifinales del fútbol local tienen definido que en Primera División A jugarán el sábado, desde las 17.00, Atlético Alianza y San Lorenzo de Ullum, en cancha de Peñarol.

Mientras que el domingo, en Trinidad, jugarán Unión ante Colón Junior, desde las 17.00.

Lo que todavía no está claro es el tema del aforo. Primero se dijo que iba a ser sin público, después solo de una parcialidad, luego de ambas pero 500 personas por club.

Esto último incluso fue comunicado por los canales oficiales de la Liga Sanjuanina de Fútbol, lo que a primera hora de la tarde del jueves fue eliminado.

Esto se definirá próximamente, se cree que habrá público de ambas parcialidades en ambos juegos, lo que se está negociando es la cantidad, pero la que debe dar el ok es la Policía de San Juan.