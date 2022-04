Fuerte tractorazo en Plaza de Mayo. Los productores pidieron a la gestión de Fernández que se anime a “pensar un país con menos impuestos” y que se arregle “con lo que tiene”. Hubo presencia sanjuanina. También se manifestaron en las calles céntricas de SJ.

Productores agropecuarios realizaron un tractorazo a la Plaza de Mayo con fuertes críticas al gobierno nacional. Pidieron a la gestión de Alberto Fernández que se anime a “pensar un país con menos impuestos” y que se arregle “con lo que tiene” o que se dedique a otra cosa. También estuvieron presentes varias figuras de la oposición como Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

“Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa”, advirtieron los productores en una proclama que fue leída en la mítica plaza que se encuentra a metros de la Casa Rosada.

“No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima”, dijeron.

“Traemos una proclama sencilla: no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan. Somos de los pocos y raros países con desdoblamiento cambiario y retenciones… padecemos además 170 impuestos que agobian a todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor”, subrayaron.

Los productores agropecuarios aseguraron que no son “ciegos” y reconocieron que “las necesidades existen”, pero aclararon: “Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. No se puede seguir cargando al burro que mueve la noria y menos comérselo”.

“Para repartir riqueza primero hay que crearla y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal, que además de cara es violenta y distorsiva”, apuntaron.

PRODUCTORES SANJUANINOS TAMBIÉN ESTUVIERON EN EL RECLAMO

Unos 50 productores sanjuaninos también llegaron hasta la Ciudad de Buenos Aires para hacer oír su reclamo. Eduardo Sánchez, productor sanjuanino, perteneciente de la Mesa Vitícola y vocal titular de Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) fue uno de los participantes.

“La gente pedía mas seguridad, mas educación y dar un golpe de timón a la economía”, comentó Sánchez respecto a la manifestación

“Había muchos productores del norte y del centro del país que ya no toleran la situación y en sus cánticos manifestaban el malestar de las personas que producen”, agregó.

EN EL CENTRO DE SJ SE REPLICÓ LA MANIFESTACIÓN

Unas 100 personas participaron de una manifestación en la Plaza 25 de Mayo donde también hubo presencia de dirigentes locales de la oposición como el diputado Enzo Cornejo.

Las banderas argentinas estuvieron presentes en esta convocatoria, donde también hubo carteles en referencia a la disconformidad con la política nacional. Además de concentrase frente a la Catedral, marcharon alrededor de la plaza al son de “¡Argentina, Argentina!”.