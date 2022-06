Fuerte cruce entre Macri y Morales

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó la carta enviada por Gerardo Morales en medio de una cruzada con el líder de la UCR.



Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil”, publicó desde su cuenta de Twitter acompañado de un fragmento de un discurso pronunciado al inicio de su mandato desde la Quinta de Olivos. En medio de una feroz interna dentro de la oposición, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló sobre su carta publicada el domingo con críticas hacia el ex presidente y compañero de coalición Mauricio Macri tras sus dichos sobre el populismo.

“Mi carta fue planteada para que Mauricio Macri pare con esta tendencia de atacar al radicalismo de forma injustificada y además, tuvo un error histórico. (Hipólito) Yrigoyen no fue un populista, fue un Presidente fundante”, sostuvo.