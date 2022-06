Fuerte cruce entre Fernández y Boris Johnson por Malvinas

El presidente le dijo al primer ministro británico que “es muy difícil que podamos hablar de algo si antes no hablamos de Malvinas”, durante la reunión que ambos mandatarios mantuvieron en el marco de la cumbre del G-7.

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, y si bien hablaron de una potencial complementariedad económica entre ambos países, el mandatario argentino señaló que no existe posibilidad de avances mientras no se comience una negociación por la soberanía de las Islas Malvinas. “Me reuní con Boris Johnson, que me había pedido. Él valoró la posición de Argentina frente al conflicto de Ucrania y Rusia, escuchó con atención las particularidades de la posición argentina y le planteé francamente, ´quiero ser honesto con usted, es muy difícil que podamos hablar de algo si antes no hablamos de Malvinas´”, resaltó el jefe de Estado.

“Ese es un tema resuelto hace 40 años atrás”, le dijo Johnson al presidente argentino.

En diálogo con la prensa argentina que viajó a Múnich tras cerrar su participación en la Cumbre del G7, Fernández hizo un relato sobre su conversación con el primer ministro británico: “Solo le pido que cumplan con las resoluciones de Naciones Unidas”, le dijo.

“Él me dio su posición que es la que ya todos conocemos del Reino Unido y le dije que esperaba que pronto reflexionen y ver de qué manera retomamos las negociaciones”, enfatizó el Presidente. Johnson habló de las posibilidades de la Argentina con granos, gas y proteínas, a lo que Fernández le dijo que “no se podrá avanzar con nada” hasta no poder iniciar conversaciones por las Islas Malvinas. ”Ese es un tema resuelto hace 40 años atrás”, le dijo Johnson al Presidente, según reconstruyeron asistentes al encuentro. En respuesta, Fernández le recordó al británico las resoluciones de Naciones Unidas que llaman al Reino Unido a sentarse a dialogar.

Durante la breve reunión que tuvo lugar durante el Cumbre del G7, foro que integra Gran Bretaña y al que la Argentina asistió como invitado, Johnson recalcó que su país no está dispuesto a hablar del tema.

EL PEDIDO DE PAZ EN UCRANIA Y DE UNA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA

El presidente Alberto Fernández clamó este lunes en la cumbre del G7 por la necesidad del “diálogo” para alcanzar el “cese de hostilidades” entre Rusia y Ucrania, al tiempo que abogó “por la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que incluya a las periferias del mundo” y celebró los debates sobre “impuestos que corrijan la concentración del ingreso”.

El primer discurso de Fernández hizo eje en el conflicto bélico en Ucrania y en una necesaria remodelación del sistema financiero para que los “esfuerzos se equilibren y las ventajas se distribuyan con criterios de equidad”.

Respecto de la guerra, recordó que la “Argentina condenó la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia” y reclamó “el pleno apego a todos los principios del multilateralismo” para alcanzar “la solución pacífica de las controversias y en el pleno respeto de los derechos humanos”. Fernández subrayó que el conflicto entre Kiev y Moscú es una “una tragedia” que afectó a los flujos comerciales y la logística, “ya seriamente dañados durante la pandemia”, alcanzando ahora “un punto crítico”.

En tanto, en su segunda intervención ante los mandatarios, Fernández celebró los debates sobre “impuestos que corrijan la concentración del ingreso”.

DISTINTAS REUNIONES BILATERALES

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, como parte de las actividades de la cumbre del G-7 que se desarrolla en Múnich. También se reunión con la titular de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y dialogó con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.