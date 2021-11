“Fue un triple de película”

El base que juega en Jáchal BC se convirtió en héroe al darle el triunfo a la selección de San Juan sobre Mendoza en las semifinales de los Juegos Binacionales. Rápidamente se convirtió en tendencia su jugada que es de lujo.

Apenas si habían 50 personas. Las Tribunas lucían casi vacías. En el parquet dos equipos se pelean deportivamente por ser finalistas.

San Juan, de un lado con la clásica camiseta Azul y del otro, Mendoza con la blanca y borravino.

El relator ya no tiene mucha voz porque el partido de básquet por la semifinal de los Juegos Binacionales fue muy atractivo, a tal punto que el juego terminó igualado en 61 en el tiempo reglamentario.

La ansiedad y la angustia de apoderan de todos los presentes en el mítico estadio de GEPU.

El partido se va y faltan 12 segundos con Mendoza ganando 73 a 69. Cuando el reloj marcaba que solo restaban 7 segundos, Francisco Mines aparecía por el medio y con un tremendo triple descontaba para quedar a dos puntos.

Mendoza quiso salir rápido pero llegó la falta de San Juan para cortar el juego y parar el reloj en 4 segundos.

Como si fuera una película de Holliwood la definición tendría mucho de esos finales impresionantes.

“Gustavo (DT Sapochnik) nos dijo que si embocaba uno en los libres había que salir a buscar el tiro de afuera. No estaba planeado que tirara yo pero si que saliera con la pelota y corrí” contó el héroe sanjuanino.

Mendoza logró convertir uno de los dos libres por lo que el marcador quedó 74 a 72.

Las cámaras estaban encendidas tanto como Fran.

“Recibí la pelota y corrí lo mas rápido posible. No miré el aro hasta que llegué a la mitad de cancha. En mi mente conté los cuatro segundos y la tiré. ¿Si te digo que no vi cuando entro me crees? No caía en lo que pasaba hasta que vi a mis compañeros se me vinieron encima.

No lo podía creer. Como cuando ves una película por televisión, que hace el punto decisivo cuando se enciende la luz del final. Fue una locura, el triple de mi vida”, cuenta entre sonrisas Francisco que prepara el bolso para viajar a Jáchal ayer al mediodía.

El video con la jugada se viralizó rápidamente el sábado por la tarde. En el facebook, en el whatsapp, en el twitter aparecía la jugada y con Francisco como protagonista.

“No sabía de la transcendencia hasta que después de salir de ducharme en el hotel agarre el celular, tenía un montón de mensajes pero no imaginé tantos. Me etiquetaron en Instagram y me llegó el video. Cuando lo vi no podía creer como entró la pelota”

Francisco Mines en esta temporada cambió de club. Dejó Inca Huasi para llegar a Jáchal BC y ser parte del plantel de la Liga Argentina de Básquet.

No es la primera vez que Mines juega a nivel nacional ya que antes de la pandemia jugó el torneo Federal y fue titular en el último binacional donde fue campeón en San Juan.

“Es otro roce, no solo el entrenamiento sino que el enfrentar a otros rivales también ayuda. No ha hecho muy bien jugar la Liga. Entrenamos a otro ritmo y la intensidad no sirve. Quizás hoy nos queda la espina de no ser campeón pero fuimos finalistas de nuevo, algo que no se dio nunca en los Binacionales” concluyó el actor principal de una película con un final feliz, porque en la vida real también los finales felices existen y Francisco Mines lo sabe y lo vivió