Frente Todos comparte una charla con los periodistas

En la mañana de este jueves, los tres candidatos a diputados nacionales del Frente Todos cierran la campaña compartiendo una charla con los periodistas locales.

En un salón de Santa Lucía, el diputado actual Walberto Allende, Fabiola Aubone y Luis Rueda convocaron a los trabajadores prensa a disfrutar de un café y atender las inquietudes con miras a los comicios que se realizarán el próximo domingo 14 de noviembre.

El gobernador Sergio Uñac estuvo presente en el lugar y señaló que: “todos hemos visitado todos los departamentos de San Juan. Hemos sido recibidos por vecinos, por vecinas que nos han expresado primero el acompañamiento y las inquietudes porque una sociedad atravesada por la pandemia siempre ha generado, ha exteriorizado más inquietudes que en otro momento”

Por su parte, Allende, al ser consultado por su aparición en un acto celebrado en Rawson junto al diputado José Luis Gioja, dijo que: “yo siempre he buscado la unidad, más allá de las diferencias. Tenemos que estar juntos además era un día muy particular para los argentinos y los peronistas. Me pidió el gobernador que fuera al acto de Rawson porque justamente se festejaba el día de la lealtad”

“Con José Luis tenemos una relación de hace muchos años. Tengo un gran respeto por él. Algunas cuestiones las hemos discutido pero yo también coincidía con el gobernador que era oportuno que fuera. El me pidió que vaya”. aseguró el diputado.

De este modo, los candidatos cierran la campaña en San Juan.

