Freddie Mercury cumpliría hoy 75 años

Este domingo 5 de septiembre cumpliría 75 años Farrokh Bulsara, conocido mundialmente como Freddie Mercury. La leyenda del rock y líder de la banda británico Queen nació en 1946 en la isla africana occidental de Zanzíbar (Tanzania), pero en Reino Unido forjó su carrera. Conocé su historia de vida.

Hijo de Bomi y Jer Bulsara, Mercury pasó la mayor parte de su infancia en la India, donde asistió al Internado St. Peters. Comenzó a tomar lecciones de piano a los siete años de edad. Nadie podría prever adonde lo llevaría el amor por la música.

La familia Bulsara se trasladó a Middlesex en 1964 y desde allí Freddie se incorporó a una banda de blues llamada Wreckage, mientras estudiaba cursos de diseño gráfico en el Ealing College of Art. Cuando cantaba en Wreckage, un compañero de estudios presentó a Freddie con Roger Taylor y Brian May, fundadores de un grupo llamado Smile.

Smile mutó a Queen cuando Freddie se unió a Roger y Brian como vocalista. El último en sumarse a los integrantes de la banda, que permanecieron juntos durante los próximos veinte años, fue el bajista John Deacon, quien lo hizo el 1º de marzo de 1971.

EMI Records y Elektra Records firmaron con la banda y en 1973 su álbum debut Queen fue lanzado y aclamado como una de las novedades más interesantes en la música rock. Bohemian Rhapsody fue lanzado en 1975 y avanzó hacia la cima de las listas británicas, donde permaneció 9 semanas.

Muy pronto la popularidad de Queen se extendió más allá de las costas del Reino Unido, mientras entraban en las listas de éxitos y triunfaban en Europa, Japón y los Estados Unidos, donde encabezaron las listas en 1979 con la canción Crazy Little Thing Called Love de Freddie.

Su fenomenal éxito continuó por todo el mundo a lo largo de los años 80, y se destacaron en 1985 por su actuación inolvidable robándose el espectáculo sobre el escenario de Live Aid.

A mediados de los ’80, Freddie comenzó a concentrarse en su carrera solista, presentada conjuntamente a la de Queen (“la nave nodriza”), en varios álbumes, empezando con el lanzamiento de Mr. Bad Guy en 1985.

Finalmente, el 24 de noviembre de 1991, murió Mercury, tras luchar contra el SIDA. Falleció poco más de 24 horas después de haber anunciado públicamente que tenía la enfermedad. Músicos y aficionados de todo el mundo presentaron sus altos respetos en el Concierto Tributo a Freddie Mercury realizado en el Estadio de Wembley el 20 de abril de 1992, que dio origen a The Mercury Phoenix Trust, la entidad caritativa contra el VIH/SIDA fundada en memoria de Freddie por los restantes miembros de Queen y Jim Beach, el albacea de Freddie.

Los conciertos de Queen en el país fueron anunciados en el marco de los festejos del Carnaval del Club Vélez Sarsfield. El 28 de febrero, 3 y 8 de marzo, la famosa banda actuaría en Buenos Aires, además daría un show en Mar del Plata, el 4 de marzo en el estadio “Mundialista”, y el 6 en Rosario, en el “Gigante de Arroyito”.

Queen aterrizó el 27 de febrero en Ezeiza, en un vuelo proveniente de Japón. Una gran cantidad de fans esperaron la llegada de los músicos en el hall del aeropuerto. Una larga caravana de fanáticos, más la gente de seguridad, los acompañó hasta un hotel céntrico. ¡Hasta conocieron a Diego Maradona!

Freddie, Brian, John y Roger se sorprendieron con el recibimiento. Algunos medios internacionales, como la revista Rolling Stone, llegaron al país para retratar el acontecimiento. La visita de Queen fue un evento inusual para el país y para lo que representaba el mercado de la música internacional. Por primera vez, una banda importante accedía a bajar a Latinoamérica con todo el caudal de su música y una fuerte puesta en escena.

El esperado debut de Queen en la Argentina fue el 28 de febrero. Un estadio colmado disfrutó de las canciones, un repaso por su carrera. El primer gran rock de estadio. Cada uno de los músicos, con Mercury a la cabeza, se entregó al delirio de los seguidores que no pararon de cantar y bailar.

