Francisco pidió una tregua de Pascua

El papa Francisco aseguró este domingo que en la guerra de Ucrania se vuelve a crucificar a Cristo y pidió una “tregua de Pascua” para iniciar verdaderas negociaciones y “llegar a la paz”, al celebrar en el Vaticano la misa del Domingo de Ramos.

“Cuando se usa la violencia, ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni tampoco de los demás, que son hermanos”, lamentó el Papa durante la ceremonia que encabezó en la Plaza San Pedro y que marca el inicio de las celebraciones vaticanas para la Pascua. ”Salvarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, pensar en sí mismo; no en los demás, sino solo en la propia salud, en el propio éxito, en los propios intereses; en el tener, el poder y la apariencia. Sálvate a ti mismo: es el estribillo de la humanidad que ha crucificado al Señor”, agregó en su cuenta de Twitter.

Y completó: “En cambio, Jesús dice: Padre, perdónalos (Lc 23,34). No reprocha a sus verdugos ni amenaza con castigos en nombre de Dios, sino que reza por los malvados. Clavado en el patíbulo de la humillación, aumenta la intensidad del don, que se convierte en perdón”.