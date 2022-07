Francisco, a indígenas canadienses: “Me siento parte de su familia”. El Papa continúa con su pedido de perdón por el rol de cristianos en el sistema de internados que sufrieron unos 150.000 niños. “He venido como amigo para encontrarme con ustedes, para ver, escuchar, aprender y apreciar cómo viven los pueblos indígenas de este país”, profundizó Jorge Bergoglio al reunirse con una delegación de nativos en Quebec.

El papa Francisco reconoció este viernes a un grupo de indígenas canadienses que se siente “parte de su familia”, al reunirse con una delegación de nativos en Quebec, en la última actividad de la segunda etapa de su visita al país norteamericano.

“Me atrevo a decir, si me lo permiten, que ahora, en cierto sentido, yo también me siento parte de su familia, y me siento honrado”, planteó Francisco al recibir en el arzobispado local a un grupo de indígenas del país.

El Papa, que la tarde de este viernes regresará a Roma tras una gira de seis días, planteó a los nativos que volverá “mucho más enriquecido”.

“Porque llevo en el corazón el tesoro incomparable hecho de personas y de pueblos que me han marcado; de rostros, sonrisas y palabras que permanecen en mi interior; de historias y lugares que no podré olvidar; de sonidos, colores y emociones que vibran fuertes en mí”, explicó.

“Realmente puedo decir que, durante mi visita, fueron sus realidades, las realidades indígenas de esta tierra, las que visitaron mi alma; entraron en mí y siempre me acompañarán”, desarrolló Jorge Bergoglio, que durante su gira visitó un cementerio indígena, participó de una peregrinación a un lago milagroso y pidió perdón por el rol de cristianos en el sistema de internados que sufrieron unos 150.000 niños, entre otros gestos a los nativos.

“He venido a Canadá como amigo para encontrarme con ustedes, para ver, escuchar, aprender y apreciar cómo viven los pueblos indígenas de este país. He venido como hermano, a descubrir en primera persona los frutos, buenos y malos, producidos por los miembros de la familia católica local a lo largo de los años”, profundizó.

“No he venido como turista”, les dijo.

Si bien los 139 internados fueron instituidos por el Estado, unos 40 centros fueron gestionados por instituciones vinculadas al cristianismo y al catolicismo. Por allí pasaron miles de niños sin consentimiento de sus padres, en un intento por occidentalizar sus costumbres que incluyó miles de denuncias por muertes y abusos de todo tipo.

“He venido con espíritu penitencial, para expresarles el dolor que llevo en el corazón por el mal que no pocos católicos les causaron apoyando políticas opresivas e injustas”, recordó el Papa en su discurso de hoy.